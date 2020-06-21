День медработника: президент России наградил медиков орденами и медалями

Алексей Вольцев

Сегодня, 21 июня, в России отмечается День медработника. В канун профессионального праздника президент России Владимир Путин подписал указы о награждении сотрудников медучреждений орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, документы опубликованы на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.

Также президент присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за борьбу с коронавирусом — главврачу Городской Покровской больницы (Санкт-Петербург) Марине Бахолдиной, главврачу городской клинической больницы № 29 (Нижегородская область) Юлии Гаревской, врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль и главврачу московской ГКБ № 52 Марьяне Лысенко.