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Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love

Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love
. Спустя четыре года после выпуска студийника Darkness and light (2016 год) американский певец Джон Ледженд представил в Сети долгожданный новый альбом Bigger lovе.

"Эти песни о радости, надежде и спокойствии, а также силе человеческого духа", – рассказал Apple music исполнитель.

Но основная тема 16 композиций, которые вошли в трек-лист, – все-таки любовь. Все песни записаны с использованием элементов винтажной и современной музыки.


Так, в треках обладателя десяти премий "Грэмми" звучит ритм-н-блюз в стиле группы The Flamingos, популярной в 1950-е годы, или певца Марвина Гэя, а ударные напоминают зажигательные афро-карибские ритмы.

Некоторые композиции Джон Ледженд исполнил с Гари Кларком, Camper, Дженей Айко, рэпершей Rapsody и ямайским певцом Koffee.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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