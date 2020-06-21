Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Народный артист России Федор Добронравов объяснил усталостью уход из Московского театра Сатиры. Его слова приводит «Московский комсомолец».
Добронравов подчеркнул, что устал за 16 лет работы в театре, отметив, что у него не было никаких ссор перед уходом. Актер при этом рассказал, что продолжит играть в спектакле «Где мы?» «Я остался на разовых и буду играть этот спектакль столько, сколько будет играть Александр Анатольевич (Ширвиндт, художественный руководитель театра Сатиры — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.
Об уходе Добронравова из театра Сатиры стало известно 20 июня. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе театра также подчеркнули, что актер не смог доиграть спектакли с его участием из-за пандемии коронавируса.
Федор Добронравов — российский актер театра и кино. В 2011 году ему присвоили звание народного артиста. Актер работал в Московском театре Сатиры с 2003 года. Он снимался в сериалах «Сваты», «Ликвидация», «Папины дочки» и «Кадетство». Кроме того, он известен по ролям в фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины», «На Верхней Масловке» и «Жили-были».