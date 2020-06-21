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Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием

Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием

Польский генерал Кшиштоф Радомский назвал эффективным оружием модернизированные недавно танки Т-72. По словам военного, которые приводит издание Defense24, главным образом удалось улучшить дистанцию распознавания целей.

По словам Радомского, обновленные советские танки теперь могут обнаруживать цели на расстоянии до 4,5 км.

"То же самое – со способностью идентифицировать цели. Этот показать увеличился до 2,5 км", – добавил он.

Генерал полагает, что и Т-72, и его лицензионный вариант PT-91 Twardy – машины, обладающие как преимуществами, так и недостатками. У советского варианта лучше прицельные системы и аппаратура наведения, польский же лучше защищен.

Как сообщал Ruposters, ранее польские специалисты похвалили Россию за уникальный подводный аппарат.

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По материалам: uposters.ru

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