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Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму

Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную суммуФото: @JuliensAuctions

Электроакустическая гитара лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка на одном из аукционов США за рекордные шесть миллионов долларов (417 миллионов рублей). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукциона Juliens.

Изначально стоимость инструмента оценивалась в один-два миллиона долларов. К нему прилагается оригинальный кейс. На гитаре Martin D-18E Кобейн играл на концерте MTV Unplugged In New York в ноябре 1993 года, примерно за пять месяцев до своей смерти.

Предыдущий мировой рекорд по стоимости установила гитара Black Stratocaster Дэвида Гилмора, музыканта и одного из лидеров группы Pink Floyd. Ее продали за 3,95 миллиона долларов.

Курт Кобейн — лидер и вокалист группы Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Группа распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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