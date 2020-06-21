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Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена

Голикова заявила, что модернизация здравоохранения будет продолжена
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что модернизация здравоохранения продолжится со следующего года, если позволит ситуация с коронавирусом.

"Если все эпидемиологически будет благополучно, то с 1 января 2021 года мы приступим к этой работе, обновим те программы, которые представили регионы", - сказала Голикова на встрече президента с медработниками.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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