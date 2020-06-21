Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Популярная телеведущая и астропсихолог Василиса Володина дает очень точные и крайне полезные советы каждую неделю всем Знакам Зодиака. Если вы хотите, чтобы грядущие семь дней прошли удачно, следуйте рекомендациям астролога.

Этот период обещает быть крайне важным для большинства Знаков. Звезды и планеты помогут найти свое истинное предназначение в жизни. Если вам хочется ускорить и оптимизировать этот процесс, то обратитесь за помощью к трем духовным способам. Пришло время узнать, к чему вы движетесь и что сулят вам звезды.

Овны

Начало и конец недели будут очень позитивными для Овнов. Если избавиться от негативных мыслей, то можно будет очень быстро влиться в рабочий процесс и за все будние дни решить больше задач, чем за предыдущие несколько недель, вместе взятые. Это будет удачное время для начала новых проектов, а на выходных полезно будет отдохнуть на полную катушку.

В период с 22 по 28 июня легко будет заводить полезные знакомства. Что касается друзей, родственников и второй половинки, то все они могут стать чуть более капризными. Нет ничего удивительного в том, что люди временами бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы. Не стоит обижаться на них за это.

Телец

У Тельцов ожидается всплеск любовной удачи. Это касается в первую очередь тех представителей Знака, которые уже находятся в отношениях или у которых есть семья. Нужно больше свободного времени посвящать близким людям. Одиноким представителям Знака избавиться от одиночества помогут заговоры, обряды и талисманы на любовную удачу.

Чтобы избежать разочарования и негатива в общении, придется избавиться от иллюзий. Нужно принимать людей такими, какие они есть, ведь никто из нас не идеален. Неделя пройдет под управлением созидательной энергии, поэтому на финансовую сферу также нужно обратить внимание. Это идеальное время для покупок и заключения сделок.

Близнецы

Близнецам нужно повышать жизненный тонус, ведь вся эта неделя будет очень динамичной. Затраты энергии будут очень серьезными. Выделить какую-то одну сферу, к сожалению или к счастью, нельзя. Это универсальное время, в которое звезды предоставляют выбор. Близнецы могут сфокусироваться на работе и делах, но лучше не забывать при этом про любовь.

Звезды не советуют хранить обиды. Именно поэтому один из самых полезных жизненных навыков с 22 по 28 число — это умение быстро забывать все плохое, не зацикливаться на бедах и проблемах, не раздражаться по пустякам. Чем дальше к концу недели, тем меньше будет сил, так что выходные лучше провести в спокойствии.

Рак

У Раков любовная сфера станет основной в этот период. Особенно позитивными днями для поиска второй половинки и романтики будут 25, 26 и 27 июня. Важно помнить, что любовь — это не сделка, не драма и не животный инстинкт, а чувство глубокого взаимного уважения и желание разделить с человеком всё самое хорошее. Такой подход гарантирует Ракам счастье.

В финансовой сфере не стоит опускать руки и забывать о самом главном — настрое. Мантра благополучия поможет настроить свою энергетику на нужную волну. Раки могут всё. Единственное, чего им порой не хватает, — это вера. Пришло время раскрыть полностью свои способности и показать миру талант к ведению дел и решению проблем.

Лев

Планеты сделают Львов более привлекательными и обаятельными на этой неделе. Это значит, что при заведении новых знакомств им будет проще произвести впечатление на противоположный пол. Также ночные светила наделят представителей этого Знака мощной интуицией, которая поможет в трудных ситуациях. Это идеальное время для любых новых начинаний.

Звезды лишат Львов мотивации в начале недели, поэтому очень важно будет самостоятельно настроить себя на успех и исполнение желаний при помощи силы самовнушения. Какой-то особенно важной сферы жизни на этой недели у Львов не будет. Пришло время проявить себя во всем. Отсидеться в спокойном месте и переждать бурю не удастся. Придется идти в самый ее центр.

Дева

В начале недели на Дев могут напасть тоска и грусть. Заговоры от уныния и страхов помогут избавиться от неприятных мыслей. Энергетика недели плохо подходит для самокопаний, поэтому лучше почаще думать о чем-то позитивном, приятном, добром. Девам желательно избегать общения с токсичными людьми, с теми, кто формирует в них неуверенность в себе.

На этой неделе стоит стремиться к гармонии с собой, а уже потом — с окружающим миром. Если что-то не будет получаться в делах и на работе, то не стоит бросать это дело. Нужно продолжать действовать, особенно если в него было вложено много сил, энергии и любви. Это идеальное время для поиска новых стремлений и увлечений, внутренней трансформации.

Весы

В первые два дня недели удача может отвернуться от Весов, потому что звезды и планеты будут в диссонансе. Восполнить этот пробел помогут три способа быстро вернуть везение. Все новые начинания лучше отложить на середину или даже конец недели. В работе и бизнесе не стоит полагаться на помощь окружающих: люди могут обманывать и юлить.

Конец недели — идеальное время для совместных дел с любимым человеком или родственниками. Можно отправиться за покупками либо вместе отдохнуть. Если в середине недели появится игривое настроение, то лучше поддерживать его до самого воскресенья. У одиноких Весов есть шанс влюбиться и получить взаимность, так что нужно действовать.

Скорпион

Всем Скорпионам, которые уже находятся в отношениях, желательно оставаться миролюбивыми и внимательными ко второй половинке. Одиноким представителям Знака стоит быть внимательнее, чтобы не упустить шанс познакомиться с кем-то интересным и готовым к флирту и началу отношений. На этой неделе можно серьезно преуспеть в амурных делах.

В конце недели из-за негативной энергии звезд и планет у Скорпионов могут начаться проблемы с самочувствием и усталостью. Лучше как следует отдохнуть от работы и финансовых дел. В середине недели представителей этого Знака могут ожидать важные встречи с людьми, которые изменят их будущее. Обереги от сглаза помогут нейтрализовать негативное влияние окружающих.

Стрелец

У Стрельцов ожидается крайне продуктивная и яркая неделя. Добиваться своего быстрее и эффективнее им поможет сила позитивного мышления. Если постоянно переживать, то ничего хорошего из этого точно не выйдет. Звезды хотят, чтобы Стрельцы были максимально продуктивными, яркими и оптимистичными.

В разговоре с людьми не стоит быть излишне скромными. Нужно уметь преподать себя, рассказывать о своих плюсах и сильных сторонах. В свободное время лучше отдыхать, но делать это с пользой: стоит больше читать, заниматься самообразованием, смотреть обучающие видео и общаться с умными людьми.

Козерог

У Козерогов ожидается непростая, но продуктивная неделя. В это время важно оставаться в хорошем расположении духа. Пять простых ежедневных упражнений помогут стать счастливее. В начале недели не стоит принимать подарки от малознакомых людей. В бизнесе любые проекты, начатые 22, 23 или 24 июня, принесут успех и удовлетворение.

Также на этой неделе очень важно вовремя сворачивать дела, которые уже не приносят ни дохода, ни счастья. Полезно будет избегать скандалов с коллегами и партнерами, потому что даже небольшая ссора может пустить под откос всё то, над чем приходилось работать последние месяцы или недели. В работе эмоции будут лишними.

Водолей

На этой неделе звезды и планеты позитивны. Их энергия поможет Водолеям изменить свою судьбу и очистить карму. Настало время для добрых дел. Лучшего момента для этого не придумаешь. Стоит задуматься о том, кому из близких нужна помощь.

Не стоит на этой неделе связываться с авантюрами. На работе и в бизнесе нужно выбирать тот путь, который хоть и тернист, но зато безопасен. На личном фронте Водолеев ждут столкновения и проблемы, решив которые, можно будет сильно укрепить связь с любимым человеком. Слишком агрессивное поведение не приведет ни к чему хорошему. Нужно отстаивать свои доводы спокойно.

Рыбы

Самое главное на этой неделе — правильно ее начать. Звезды будут в понедельник не самыми благоприятными, поэтому можно воспользоваться советами экстрасенсов о том, как начать неделю с позитивной ноты. Это поможет справиться с трудностями и значительно преуспеть в делах и в любви.

В четверг, пятницу и субботу звезды с планетами преподнесут Рыбам ряд приятных сюрпризов. Также будет высокая вероятность встреч со знакомыми, с которыми не получалось увидеться много месяцев или даже лет. Выходные желательно провести в уединении и полной релаксации.