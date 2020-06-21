Группа российских врачей поможет армянским коллегам бороться с COVID-19

Влада Некрасова

Группа российских врачей, пожелавших оказать Армении помощь в борьбе с коронавирусом, отправится из Москвы в Ереван в воскресенье специальным рейсом Red Wings, сообщили в субботу в армянском посольстве в РФ.

"Сообщаем, что 21 июня в 18.00 из аэропорта "Домодедово" намечен специальный рейс авиакомпании Red Wings Москва - Ереван. В Армению отправится первая группа российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипмиссии.