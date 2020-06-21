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Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта с Китаем

Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта с Китаем

Обострившийся в этом месяце территориальный конфликт к Китаем вынуждает Индию укрепить свой боевой потенциал, в том числе с помощью закупки дополнительных ударных систем. В этом связи, как сообщает индийское информагентство Asian News International (ANI), военные южноазиатского гиганта направили правительству предложение о закупке 33 новых российских многоцелевых истребителей: 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.

«ВВС Индии работали над этим планом в течение некоторого времени, но теперь они ускорили процесс, и предложение будет передано в министерство обороны страны для окончательного утверждения на следующей неделе», — сообщает ANI со ссылкой на свой источник в военном ведомстве.

Агентство напоминает, что в общей сложности Индия приобрела у России 272 истребителя Су-30. Новые Су-30МКИ нужны для того, чтобы заменить самолёты, потерянные в результате различных внештатных ситуаций.

Индийский военно-воздушный флот располагает также тремя эскадрильями МиГ-29.

В прошлом году стало известно о планах Нью-Дели модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей-бомбардировщиков Су-30МКИ. Об этом сообщала газета The Times of India со ссылкой на главкома ВВС страны Ракеша Кумара Сингха Бхадауриа. «В ближайшее время Су-30МКИ будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей», — сказал в октябре 2019 года индийский военачальник.

Вице-премьер Юрий Борисов ранее заявил, что истребитель Су-30СМ будет унифицирован с самолётом поколения 4++ Су-35, и это даст ему вторую жизнь. По его словам, появление глубоко модернизированной версии Су-30СМ может открыть новую нишу для России в Индии, где в эксплуатации находится более 200 боевых машин Су-30СМ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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