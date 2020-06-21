Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию

Дела 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в США, куда пара переехала жить, складываются не совсем так, как им хотелось бы. "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца. И теперь в прессе обсуждают слухи о возможном его возвращении на родину.

Если верить сообщениям в западных СМИ, этим летом Меган и Гарри с сыном Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора. В качестве одной из причин такого решения источники называют неспокойную обстановку в США из-за антирасистских акций. Инсайдер издания Life & Style утверждает, что рядом с домом супругов в Лос-Анджелесе происходят беспорядки. Кстати сказать, пребывание Меган и Гарри на новом месте совпало еще и с пандемией, поэтому они редко выходили из дома.


Меган Маркл и принц ГарриГарри скучает по английской сельской местности. С тех пор как он покинул Фрогмор-коттедж, у его семьи так и не появился свой собственный дом. Гарри будет приятно вернуться домой, — сообщил прессе инсайдер.

Регистрация товарного знака Archwell, придуманного Меган и Гарри для собственной благотворительной организации, затягивается: пара столкнулась еще и с этими трудностями в США.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись в Средиземноморье
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки

Топ на сегодня

Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix

Еще по теме

Это официально: Меган Маркл и принц Гарри помолвлены
СМИ: у принца Гарри роман со звездой "Форс-мажоров" Меган Маркл
СМИ: Меган Маркл готовится переехать в Кенсингтонский дворец вместе с принцем Гарри
Сестра Меган Маркл жестко ответила принцу Гарри