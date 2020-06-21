Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри задумались о возвращении в Англию

Вадим Карасев

Дела 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри в США, куда пара переехала жить, складываются не совсем так, как им хотелось бы. "Мегзит" совпал с целым рядом внешних и внутренних проблем семьи принца. И теперь в прессе обсуждают слухи о возможном его возвращении на родину.

Если верить сообщениям в западных СМИ, этим летом Меган и Гарри с сыном Арчи приедут в Англию на месяц-полтора и будут жить в своем доме в окрестностях Виндзора. В качестве одной из причин такого решения источники называют неспокойную обстановку в США из-за антирасистских акций. Инсайдер издания Life & Style утверждает, что рядом с домом супругов в Лос-Анджелесе происходят беспорядки. Кстати сказать, пребывание Меган и Гарри на новом месте совпало еще и с пандемией, поэтому они редко выходили из дома.





Меган Маркл и принц ГарриГарри скучает по английской сельской местности. С тех пор как он покинул Фрогмор-коттедж, у его семьи так и не появился свой собственный дом. Гарри будет приятно вернуться домой, — сообщил прессе инсайдер.

Регистрация товарного знака Archwell, придуманного Меган и Гарри для собственной благотворительной организации, затягивается: пара столкнулась еще и с этими трудностями в США.



