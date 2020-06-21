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Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист

Иск Игнатьева к Путину останется без рассмотрения — юрист

Иск скончавшегося в больнице экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривавшего свою отставку с этой должности, останется без рассмотрения. Такое мнение выразил управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский, комментируя судьбу иска, заседание по которому было назначено на 30 июня.

«Иск будет оставлен без рассмотрения, потому что невозможно учесть подателя иска в рассмотрении. Да и как можно восстановить в должности человека, который умер? Дело будет окончательно прекращено после того, как в суд предоставят свидетельство о смерти», — сказал адвокат в эфире радио Sputnik.

ИА Newstes сообщало, что 58-летний Михаил Игнатьев скончался 18 июня. По данным СМИ, он был госпитализирован в начале мая с двусторонней пневмонией с высоким процентом поражения легких в медицинский центр Алмазова в Санкт-Петербурге, Игнатьев находился в тяжелом состоянии на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), его положение осложнялось сердечной недостаточностью.

Иск к президенту России Владимиру Путину, отправившего главу региона в отставку в связи с утратой доверия, Михаил Игнатьев подал уже, находясь в больнице, — 20 мая. Верховный суд РФ принял к производству иск, однако вернул требование о дополнительных соцгарантиях. Заседание в Верховном суде должно было состояться 30 июня.

По словам врачей, причиной смерти Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно сосудистая недостаточность. Как рассказала заместитель главного врача центра Алмазова Раиса Конашкова, Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — сказала врач.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года, его полномочия истекали в сентябре 2020 года. До этого он являлся министром сельского хозяйства региона. В отставку он был отправлен в январе 2020 года после того, как он, шутя, вынудил сотрудника МЧС перед строем коллег подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Похороны Михаила Игнатьева назначены на воскресенье, 21 июня. Церемония прощания пройдет в ледовом дворце «Чебоксары-арена» с 9 до 12.00, сообщила пресс-служба администрации главы Чувашии. В регионе была создана правительственная комиссия, которая занимается организацией похорон.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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