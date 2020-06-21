Эксперт посоветовала, что делать при потере работы

Алексей Вольцев

Люди, потерявшие работу во время пандемии и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, прежде всего должны постараться получить государственную социальную помощь, такое мнение РИА Новости высказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

"Хотелось бы сформировать оптимальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы", - считает эксперт.

Она рассказала, что сначала необходимо будет встать на учет в Центре занятости населения (ЦЗН), так как все граждане, которые лишились работы из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента вдобавок к пособию. Максимальное пособие возможно при условии, что в течение 12 последних месяцев человек проработал не менее 26 недель. Также полагаются дополнительные выплаты безработным, имеющих несовершеннолетних детей - 3 000 рублей на каждого ребенка.