Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
"Хотелось бы сформировать оптимальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы", - считает эксперт.
Она рассказала, что сначала необходимо будет встать на учет в Центре занятости населения (ЦЗН), так как все граждане, которые лишились работы из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента вдобавок к пособию. Максимальное пособие возможно при условии, что в течение 12 последних месяцев человек проработал не менее 26 недель. Также полагаются дополнительные выплаты безработным, имеющих несовершеннолетних детей - 3 000 рублей на каждого ребенка.