Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Люди, потерявшие работу во время пандемии и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, прежде всего должны постараться получить государственную социальную помощь, такое мнение РИА Новости высказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

"Хотелось бы сформировать оптимальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы", - считает эксперт.

Она рассказала, что сначала необходимо будет встать на учет в Центре занятости населения (ЦЗН), так как все граждане, которые лишились работы из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента вдобавок к пособию. Максимальное пособие возможно при условии, что в течение 12 последних месяцев человек проработал не менее 26 недель. Также полагаются дополнительные выплаты безработным, имеющих несовершеннолетних детей - 3 000 рублей на каждого ребенка.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись в Средиземноморье
Суда «Северного потока — 2» и Черноморский флот разошлись
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Рыбак в Испании нашел средневековую статую Девы Марии с младенцем
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли объяснила, почему рассталась с Брэдом Питтом
Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с Джонсоном
Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с Джонсоном
Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта с Китаем
Индия усилится новыми российскими истребителями на фоне конфликта
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Топ на сегодня

Стала известна дата переговоров США и России по контролю над вооружениями
Стала известна дата переговоров США и России по контролю над
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
СМИ: актриса из "Великолепного века" снимется в новом проекте Netflix
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости
Кинодайджест: новый "Аватар", сериал о Тарковском и другие новости

Еще по теме

Эксперт объяснил, что делать, если вас отправляют в неоплачиваемый отпуск
Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
Из-за режима изоляции власти Москвы готовы выплачивать пособия, потерявшим работу
Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества