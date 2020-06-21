Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж

Анастасия Иванова

Выезд за рубеж могут запретить не только судебные приставы, которые это делают, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера. Это также может коснуться граждан, имеющих допуск к гостайне, военнослужащих, а также тех, кто заведомо сообщил о себе ложные сведения при оформлении выездных документов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

"Если вы допущены к секретам Родины, вас также могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу", — добавил он.

“Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание”, — отметил эксперт.