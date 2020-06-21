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Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж

Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить не только судебные приставы, которые это делают, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера. Это также может коснуться граждан, имеющих допуск к гостайне, военнослужащих, а также тех, кто заведомо сообщил о себе ложные сведения при оформлении выездных документов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

"Если вы допущены к секретам Родины, вас также могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу", — добавил он.

“Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание”, — отметил эксперт.

# Россия
По материалам: ria.ru

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