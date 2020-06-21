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Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ

Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
РИА Новости. СМИ узнали, американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", снимется в триллере No man of God, в котором исполнит роль аналитика ФБР Билла Хагмайера, сообщает Deadline.

По информации издания, картина будет основана на реальных стенограммах, собранных во время бесед Хагмайера с серийным убийцей и насильником Тедом Банди, которого казнили в январе 1989 года.

В фильме подробно опишут сложные отношения, сложившиеся между сотрудником ФБР и маньяком в его последние годы жизни, которые он провел в камере смертников.


Режиссером будет Амбер Сили, которая сняла картины "Как обмануть", "Нет света и нет земли" и другие. Сценарий подготовит Кристофер Роберт Каргилл, участвовавший в создании двух частей хоррора "Синистер" и блокбастера Marvel "Доктор Стрэндж".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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