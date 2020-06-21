Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Силы «Переходного совета Южного Йемена» установили контроль над архипелагом Сокотра. Об этом сегодня, 21 июня, сообщается в заявлении совета, размещенном на официальном сайте.
Глава отделения Переходного совета на Сокотре Али Ибрагим ас-Сакли заявил, что совет во главе с его лидером Айдарусом аз-Зубейди утвердил введение самоуправления на архипелаге и Сокотра «полностью освобождена». 19 июня телеканал Al-Jazeera подтвердил, что саудовские войска, поддерживающие йеменскую армию, покинули опорные пункты в окрестностях столицы одноименной провинции города Хадибо и передали их под контроль Переходного совета.
Официальные власти Йемена уже отреагировали на произошедшие события.
Как сообщало ИА Newstes , в ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
Справка. Сокотра — архипелаг в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. В его состав входят три обитаемых острова (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха), необитаемый остров Дарса, а также скалы Сабуния и Каль-Фираун. Общая площадь архипелага — 3796 км². Архипелаг является частью мухафазы Сокотра Республики Йемен. Территориально поделён на две «мудирии» (района): Хадибо (с административным центром в одноимённом городе) и Калансия и Абд-эль-Кури (с административным центром в городе Калансии). Основные продукты острова: рыба, камедь драконова дерева, сушёный сок алоэ — сабур, шерстяные тканые ковры ручной работы, финики, топленое масло, табак. Для местного потребления разводят коров местной породы, мелкий рогатый скот, верблюдов. В долине Хадебо развито приусадебное огородничество. Многие сокотрийцы до сих пор живут без электричества и водопровода.