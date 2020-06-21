Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра

Лидия Мартынова

Силы «Переходного совета Южного Йемена» установили контроль над архипелагом Сокотра. Об этом сегодня, 21 июня, сообщается в заявлении совета, размещенном на официальном сайте.

Глава отделения Переходного совета на Сокотре Али Ибрагим ас-Сакли заявил, что совет во главе с его лидером Айдарусом аз-Зубейди утвердил введение самоуправления на архипелаге и Сокотра «полностью освобождена». 19 июня телеканал Al-Jazeera подтвердил, что саудовские войска, поддерживающие йеменскую армию, покинули опорные пункты в окрестностях столицы одноименной провинции города Хадибо и передали их под контроль Переходного совета.

Официальные власти Йемена уже отреагировали на произошедшие события.

«То, что совершили формирования так называемого Переходного совета на архипелаге Сокотра, является полномасштабным переворотом, подорвавшим институты государства в провинции», — сообщает государственное агентство SABA.

Как сообщало ИА Newstes , в ноябре 2019 года международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена. Соглашение, в частности, предусматривает передачу захваченных сепаратистами на юге страны военных объектов и госучреждений в руки правительства.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Справка. Сокотра — архипелаг в Индийском океане у побережья Сомали, примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. В его состав входят три обитаемых острова (Сокотра, Абд-эль-Кури и Самха), необитаемый остров Дарса, а также скалы Сабуния и Каль-Фираун. Общая площадь архипелага — 3796 км². Архипелаг является частью мухафазы Сокотра Республики Йемен. Территориально поделён на две «мудирии» (района): Хадибо (с административным центром в одноимённом городе) и Калансия и Абд-эль-Кури (с административным центром в городе Калансии). Основные продукты острова: рыба, камедь драконова дерева, сушёный сок алоэ — сабур, шерстяные тканые ковры ручной работы, финики, топленое масло, табак. Для местного потребления разводят коров местной породы, мелкий рогатый скот, верблюдов. В долине Хадебо развито приусадебное огородничество. Многие сокотрийцы до сих пор живут без электричества и водопровода.