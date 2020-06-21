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Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляции

Кадыров отменил в Чечне режим самоизоляцииФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

С понедельника в республике отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижение. При этом Кадыров указал на необходимость соблюдать предписания Роспотребнадзора — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Вместе с тем сохраняется запрет на массовые мероприятия — от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях, некоторых спортивных объектов. Кроме того, остаются обязательными справки об отсутствии коронавируса для пассажиров авиарейсов, прибывающих в Грозный.

Ранее 21 июня Кадыров раскрыл результат теста на антитела к коронавирусу. По его словам, он не болел COVID-19. 21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежал под наблюдением врачей в московской больнице.

27 мая Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в Чечне. «Мы считаем, что достигли пика, после которого ожидаем спад», — сказал глава республики. По последним данным, в республике выявлено 1600 зараженных коронавирусом. Выздоровели 1153 человека, 20 скончались.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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