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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал группу чеченцев, участвовавших в столкновениях с представителями арабской диаспоры во французском городе Дижон.

"Это не было межэтническим столкновением. Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он назвал правильными действия сограждан, поскольку они сплотились против "сеющих смерть торговцев наркотиками".

"Зло не имеет национальности. Ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений. Это просто неприемлемо", - подчеркнул глава Чеченской республики.

Кадыров также напомнил, что после разгрома террористов в регионе власти начали активно бороться с распространением наркотиков.

Французские полицейские начали задерживать чеченцев после беспорядков в Дижоне, которые продолжались четыре дня. Между представителями чеченского сообщества, съехавшимися со всей страны, и выходцами из стран Магриба произошел конфликт. По одной из версий, разборки начались после того, как алжирцы избили чеченского подростка. В городе начались беспорядки и стрельба. Претензии местные жители предъявили и к полиции, которая молча следила за происходящим. Позже в Дижон перебросили два отряда спецназначения. Французские власти пригрозили всем зачинщикам депортацией. Елена Кондратьева-Сальгеро из Франции рассказала о том, как пишут об этом конфликте и кого больше винят.

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По материалам: uposters.ru

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