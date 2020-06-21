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Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с опухшим лицом

Канделаки ответила Собчак на критику веса и назвала ее ханжой с опухшим лицомФото: @tina_kandelaki

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила телеведущей Ксении Собчак на критику ее фигуры, прозвучавшую в YouTube-шоу Comment Out. В посте в Instagram Канделаки назвала оппонентку ханжой и призвала подписчиц не заниматься самоуничижением из-за внешности.

«Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?» — привела Канделаки цитату Собчак в ее адрес. Медиаменеджер отметила, что могла бы «ответить зеркально» на «глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос» и спросить, «почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику». Однако она посчитала неправильным высказывать свою точку зрения, «засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете».

Канделаки добавила, что, по ее мнению, совершенно не важно, сколько весит человек, и подчеркнула, что не существует никакой нормы и стандартов хорошего внешнего вида. Она уточнила, что выступает за бодипозитив. «Потому что выключить ханжей вроде Ксении из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более когда такие вот "расово верные" люди вещают свой "обыкновенный фашизм" из каждой трубы», — резюмировала генпродюсер «Матч ТВ».

Канделаки и Собчак регулярно обмениваются колкостями как в Instagram, так и на других площадках. В частности, в апреле поводом стал пост Канделаки о том, что развлечения знаменитостей на карантине критикуют те, кто придерживается «теории арийского превосходства». Собчак приняла слова генерального продюсера «Матч ТВ» на свой счет и назвала ее пост идиотичным.

В феврале Собчак раскритиковала фигуру Канделаки в эфире программы «Вечерний Ургант». В ответ последняя записала видеообращение, в котором перечислила многочисленные регалии ведущей и сообщила, что внимание такого человека для нее очень лестно.

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По материалам: lenta.ru

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