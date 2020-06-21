Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми

Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми

Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми

Сегодня принцу Уильяму исполнилось 38 лет. По этому случаю, а также в честь Дня отца, который сегодня отмечается во многих странах, Кенсингтонский дворец представил новые снимки герцога Кембриджского с детьми: шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

На одном из снимков Уильям вместе с детьми качается на качелях, на другом — лежит с ними на траве.


Снимки были сделаны 38-летней Кейт Миддлтон в начале этого месяца. Герцогиня, которая увлекается искусством фотографии, часто делает семейные фото, которыми делится с публикой.

Как отметили поклонники королевской семьи, принц Луи становится все больше похож на старшего брата, а принцесса Шарлотта — на свою бабушку, принцессу Диану.

У Кейт талант! Вы — моя самая любимая королевская семья,

— отметили поклонники Кембриджей.

Фотографии были сделаны в Анмер-Холле, загородном поместье семьи, где они находятся на самоизоляции в течение последних нескольких месяцев. На прошлой неделе супруги стали потихоньку возвращаться к своим королевским обязанностям и появились на публике: так, Кейт Миддлтон посетила садовый центр в Лондоне, а принц Уильям — пекарню в городе Кингс-Линн.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах
В России дополнительно выделят более 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми
Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Ширвиндт останется на посту худрука Театра Сатиры до конца сезона
Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram
Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram
Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием
Генералы признали польские Т-72 эффективным оружием
Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов с партнерами
Путин: Защита интересов России предполагает поиск компромиссов
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
В России от коронавируса умерли 8111 человек
В России от коронавируса умерли 8111 человек
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Еще по теме

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку
Как принц Джордж и принцесса Шарлотта проведут Рождество
Меган Маркл познакомилась с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о крещении принца Луи