Кенсингтонский дворец представил новые снимки принца Уильяма с детьми

Вадим Карасев

Сегодня принцу Уильяму исполнилось 38 лет. По этому случаю, а также в честь Дня отца, который сегодня отмечается во многих странах, Кенсингтонский дворец представил новые снимки герцога Кембриджского с детьми: шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

На одном из снимков Уильям вместе с детьми качается на качелях, на другом — лежит с ними на траве.





Снимки были сделаны 38-летней Кейт Миддлтон в начале этого месяца. Герцогиня, которая увлекается искусством фотографии, часто делает семейные фото, которыми делится с публикой.

Как отметили поклонники королевской семьи, принц Луи становится все больше похож на старшего брата, а принцесса Шарлотта — на свою бабушку, принцессу Диану.

У Кейт талант! Вы — моя самая любимая королевская семья,

— отметили поклонники Кембриджей.

Фотографии были сделаны в Анмер-Холле, загородном поместье семьи, где они находятся на самоизоляции в течение последних нескольких месяцев. На прошлой неделе супруги стали потихоньку возвращаться к своим королевским обязанностям и появились на публике: так, Кейт Миддлтон посетила садовый центр в Лондоне, а принц Уильям — пекарню в городе Кингс-Линн.