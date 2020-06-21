Клумба-поросенок. Весело и просто

Анастасия Иванова

Все время хочется улучшить свой участок. Для этого мы тратим кучу денег, покупаем фигурки, составные клубы, украшения. Выбираем цветы, ухаживаем и любуемся.

Многое можно сделать самостоятельно. Поделки своими руками, это не только намного дешевле, но и веселее. Ведь заняться их изготовлением можно всей семьей, когда в огороде временное затишье.

Сегодня мы сделаем смешные клумбы. Почему смешные? Потому что они практически ничего не стоят, а выглядят очень весело и несерьезно.

Нам потребуются 5-6 литровые пластиковые баклажки, ножницы, пара пуговиц, краска белая, чуть-чуть розовой и еще меньше черной.





В пятилитровой бутыли вырезаем квадрат, овал, круг или многоугольник на одном боку. Вырез должен быть достаточно широким, начинаться через 1 сантиметр после плечика и заканчиваться за пару сантиметров до дна. Этот вырез и будет тем местом, куда мы посадим цветы. Но это чуть позже.

Из оставшихся частей, нам нужно вырезать треугольники, которые будут похожи на уши поросенка. Но в той части, которая будет низом уха, нужно оставить хвостик. На сужении бутыли, там, где оно только начинается, делаем две небольшие прорези и вставляем наши ушки. Теперь нужно покрасить всю бутыль в белый цвет. Хорошо добавить в краску немного розового цвета, тогда поросенок будет как настоящий. Когда все высохло, останется приклеить два пуговицы на место глаз. Теперь черной краской закрашиваем пуговицы, рисуем веселые реснички и, конечно пятачок. Вернее две дырочки в нем.

На низ клумбочек нужно сделать импровизированные ножки. Это может быть все, что угодно. Небольшие деревяшки, крышки от таких бутылей. Ну и заключительный штрих — розовый хвостик, который вырезаем из бутылочки меньшего размера, чтобы он был кудрявым.

Наша клумба готова. В нее нужно насыпать почву, и посадить небольшие цветы. Чуть не забыла, не забывайте про дренажные отверстия и про сам дренаж.

В таких клумбах будут отлично смотреться низкие бархатцы, анютины глазки, ноготки, настурция. А сами клумбы подойдут для украшения любой детской площадки. Даже поставленные рядом с обычной песочницей, они придадут ей чуть больше веселья и жизни.