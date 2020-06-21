Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клумба-поросенок. Весело и просто

Клумба-поросенок. Весело и просто

Все время хочется улучшить свой участок. Для этого мы тратим кучу денег, покупаем фигурки, составные клубы, украшения. Выбираем цветы, ухаживаем и любуемся.

Многое можно сделать самостоятельно. Поделки своими руками, это не только намного дешевле, но и веселее. Ведь заняться их изготовлением можно всей семьей, когда в огороде временное затишье.

Сегодня мы сделаем смешные клумбы. Почему смешные? Потому что они практически ничего не стоят, а выглядят очень весело и несерьезно.

Нам потребуются 5-6 литровые пластиковые баклажки, ножницы, пара пуговиц, краска белая, чуть-чуть розовой и еще меньше черной.


В пятилитровой бутыли вырезаем квадрат, овал, круг или многоугольник на одном боку. Вырез должен быть достаточно широким, начинаться через 1 сантиметр после плечика и заканчиваться за пару сантиметров до дна.  Этот вырез и будет тем местом, куда мы посадим цветы. Но это чуть позже.

Из оставшихся частей, нам нужно вырезать треугольники, которые будут похожи на уши поросенка. Но в той части, которая будет низом уха, нужно оставить хвостик. На сужении бутыли, там, где оно только начинается, делаем две небольшие прорези и вставляем наши ушки. Теперь нужно покрасить всю бутыль в белый цвет. Хорошо добавить в краску немного розового цвета, тогда поросенок будет как настоящий. Когда все высохло, останется приклеить два пуговицы на место глаз. Теперь черной краской закрашиваем пуговицы, рисуем веселые реснички и, конечно пятачок. Вернее две дырочки в нем.

На низ клумбочек нужно сделать импровизированные ножки. Это может быть все, что угодно. Небольшие деревяшки, крышки от таких бутылей. Ну и заключительный штрих — розовый хвостик, который вырезаем из бутылочки меньшего размера, чтобы он был кудрявым.

Наша клумба готова. В нее нужно насыпать почву, и посадить небольшие цветы. Чуть не забыла, не забывайте про дренажные отверстия и про сам дренаж.

В таких клумбах будут отлично смотреться низкие бархатцы, анютины глазки, ноготки, настурция. А сами клумбы подойдут для украшения любой детской площадки. Даже поставленные рядом с обычной песочницей, они придадут ей чуть больше веселья и жизни.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный летописец эпохи гламура Оксана Робски
Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить конституцию
Что думает народ? Премьер Японии предложит серьезно изменить
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Лунный день сегодня 21 июня 2020 года
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
Затопление Варшавского шоссе объяснили «эффектом ванны»
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских коллег с Днем медицинского работника
Зарубежные врачи записали видеоролик с поздравлением российских
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за COVID-19
"Речи нет". РФС и РПЛ договорились не отменять чемпионат из-за
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Волочкова пришла в храм с оголенной грудью и разозлила россиян
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Йеменские сепаратисты установили контроль над архипелагом Сокотра
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Трамп высказался о протестах под лозунгом Black Lives Matter
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

Подсвечник из обычного бокала своими руками
Стихи с Новым годом 2018 короткие – смешные, красивые, прикольные стихотворения с годом Желтой Собаки
Поделки на Новый год 2018 своими руками - символ года Собака, как изготовить самостоятельно
Валентинка своими руками: лучшие идеи к празднику