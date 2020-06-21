Кольцевое солнечное затмение 21 июня: астрологи о переломном дне 2020 года

Вадим Карасев

Кольцевое затмение Солнца (самое мощное событие в 2020 году) совпадет с днем летнего солнцестояния, что сделает этот день еще более судьбоносным и значимым. Астрологи советуют не упускать уникальный шанс избрать новый путь развития и изменить свою жизнь.

Затмение Солнца — знаковое событие в энергетическом и астрологическом плане, тем более что в 2020 году затмений немало, а нынешнее и вовсе выпадет на день летнего солнцестояния. По словам астрологов, активность Солнца достигнет своего апогея и будет влиять на события нашей жизни на протяжении нескольких лет. Именно поэтому 21 июня назвали переломным днем: наши поступки, мысли и решения оставят неизгладимый след на судьбе.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года: влияние на жизнь

Кольцевое затмение Солнца произойдет под влиянием зодиакального Рака. 21 июня — судьбоносный день, который объединит три энергетически сильных события (солнечное затмение, Новолуние и день летнего солнцестояния). Именно эту дату назвали отправной точкой в новую жизнь, и это обещает обновление нашего мира. В воскресенье 21 числа мы сможем увидеть первые намеки на это. По словам астрологов, уже ничто не будет прежним. Консерваторов это, возможно, огорчит, но не стоит отчаиваться: все, что вы цените, можно сохранить, а плохое, напротив, исправить. Главное, смотреть в будущее с оптимизмом, ведь солнечное затмение даст первые плоды для радости и принесет долгожданные перемены.





Особенная значимость затмения в том, что оно произойдет в день летнего солнцестояния спустя ровно полгода с начала високосного года. В связи с этим новая программа жизни, которая запустится после 21 июня, будет опираться на все наши действия и поступки за последние 6 месяцев.

Важно отметить, что затмение поможет нам увидеть обыденные вещи под иным углом, понять свои истинные цели, разобраться в вопросах, которые до этого казались нерешаемыми, найти путь своего предназначения.

Астрологи предупреждают, что после затмения есть риск столкнуться с обстоятельствами, людьми и проблемами, которые, казалось, остались в прошлом. Это подтолкнет к пересмотру ранее принятых решений и, вероятно, к работе над жизненными ошибками. Но это лишь небольшое препятствие на пути к изменениям. Их удастся преодолеть при помощи смелости, упорства и веры в лучшее.

Советы астрологов к затмению 21 июня

Грядущее затмение в день солнцестояния принесет много знаковых событий, исход которых можно сделать положительным. По словам астрологов, многие 21 июня решатся на кардинальные перемены, однако планировать и принимать поспешные решения все же не стоит, отдайтесь течению и не форсируйте события.

Воскресенье не подходит для серьезных дел, деловых встреч, крупных покупок и радикальных перестановок в судьбе. Не подходят для этого и 22, 23 и 24 июня. Эти три дня после затмения сохранят в себе неспокойную и опасную солнечную энергию. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют перенести важные дела, а за неимением такой возможности предлагают действовать осторожно и не принимать импульсивных решений в одиночестве.

Кольцевое затмение посеет семена больших перемен. Такой мощный космический импульс необходимо использовать с осторожностью, чтобы заложить программу на грядущее. В этом нелегком деле отлично поможет техника визуализации желаний.