Коронавирус выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа

Вадим Карасев

Шесть сотрудников предвыборного штаба американского президента Трампа, которые были передовой командой кампании для проведения субботнего митинга в Талсе, (Оклахома), помещены в карантин после положительного результата теста на COVID-19.

Ожидается, что митинг Трампа привлечет десятки тысяч сторонников и протестующих. Президент уточнил, что маски на мероприятии являются необязательными.

По словам Тима Мертау, директора по коммуникациям кампании Трампа, согласно протоколам безопасности, предвыборный штаб тестируется на COVID-19 перед массовыми мероприятиями.

Мертау отметил, что на митинге, а также рядом с участниками и выборными лицами не будет ни одного позитивного сотрудника с COVID-19 или тех, кто непосредственно был в контакте с больными коронавирусом.

Ранее, было заявлено, что охрана проверит у всех участников митинга в Талсе температуру, после чего им выдадут браслеты, маски и дезинфицирующее средство для рук.

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