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Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг строительства Эфиопией плотины на реке Голубой Нил, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе египетской стороны. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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