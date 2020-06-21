Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной

Лидия Мартынова

Глава МИД Египта Самех Шукри в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил озабоченность ситуацией вокруг строительства Эфиопией плотины на реке Голубой Нил, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор министров состоялся в воскресенье по инициативе египетской стороны. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы.