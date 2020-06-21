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Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с Джонсоном

Лидер протестов в Лондоне потребовала встречи с ДжонсономФото: Simon Dawson / Reuters

Лидер протестов против расизма и полицейского произвола в Лондоне, актриса Имарн Айтон потребовала встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.

Она отметила, что является человеком, который стоит во главе 20 тысяч человек на каждой акции протеста. «Все остальные, кажется, общаются со мной, кроме Бориса, поэтому я хотела бы поговорить», — заявила Айтон.

Лидер протестующих потребовала снять с должности главу правительственной комиссии по вопросам расового неравенства Муниру Мирзу. «Она та, кто не верит в институциональный расизм», — заметила Айтон.

Ранее Джонсон пригрозил наказать участников массовых протестов и беспорядков в Великобритании в соответствии с законом. Премьер также добавил, что не поддерживает тех, кто нарушает меры социального дистанцирования. Он подчеркнул, что такие действия грозят поставить под угрозу весь достигнутый в борьбе с распространением коронавируса прогресс.

В Британии в последние недели проходят массовые демонстрации против расизма и произвола полиции в связи с гибелью в США чернокожего Джорджа Флойда после жесткого ареста. На улицы десятков городов вышли активисты движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В отдельных случаях протесты в Лондоне переросли в столкновения с сотрудниками полиции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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