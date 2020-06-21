Лукашенко пообещал не позволить "снова надеть на белорусов лапти"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существуют желающие вернуть его страну "под плетку" и надеть на белорусов лапти. Он пообещал, что не допустит подобного.
Как сообщает государственное агентство БЕЛТА, Лукашенко выступал на открытии мемориального комплекса в дереве Ола, сожженной немецко-фашистскими оккупантами. Он отметил, что ранее не думал о необходимости повторно отстаивать суверенитет.
Деревню Ола оккупировали в первые месяцы войны. Три года она пробыла под властью немцев, а при их отступлении около тысячи карателей сожгли ее вместе с жителями. Многие из тех, кто пытался убежать, были убиты пулеметным огнем. Всего погибли 1758 мирных жителей. После войны населенный пункт не возрождался.