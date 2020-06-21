Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лукашенко пообещал не позволить "снова надеть на белорусов лапти"

Лукашенко пообещал не позволить "снова надеть на белорусов лапти"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что существуют желающие вернуть его страну "под плетку" и надеть на белорусов лапти. Он пообещал, что не допустит подобного.

Как сообщает государственное агентство БЕЛТА, Лукашенко выступал на открытии мемориального комплекса в дереве Ола, сожженной немецко-фашистскими оккупантами. Он отметил, что ранее не думал о необходимости повторно отстаивать суверенитет.

"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела. Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти".

Деревню Ола оккупировали в первые месяцы войны. Три года она пробыла под властью немцев, а при их отступлении около тысячи карателей сожгли ее вместе с жителями. Многие из тех, кто пытался убежать, были убиты пулеметным огнем. Всего погибли 1758 мирных жителей. После войны населенный пункт не возрождался.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фото
Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фото
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор
Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву
Путин считает неизбежным визит украинского руководства в Москву
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в
Кольцевое солнечное затмение 21 июня: астрологи о переломном дне 2020 года
Кольцевое солнечное затмение 21 июня: астрологи о переломном дне 2020
Лукашенко пообещал не позволить "снова надеть на белорусов лапти"
Лукашенко пообещал не позволить "снова надеть на белорусов лапти"
В Москве нарисовали масштабное граффити «Спасибо врачам»
В Москве нарисовали масштабное граффити «Спасибо врачам»
Правительство Ливии расценило угрозы Египта о вторжении как объявление войны
Правительство Ливии расценило угрозы Египта о вторжении как
Медик рассказал о способе, который позволит меньше есть
Медик рассказал о способе, который позволит меньше есть

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Еще по теме

Лукашенко: славянское единство никому не удастся разорвать
Лукашенко начал готовить белорусов к защите независимости
Лукашенко призвал Россию «не гнобить» белорусов
Кадыров пригласил Лукашенко в гости и пообещал, что сам приедет в Минск