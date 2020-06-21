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Лунный день сегодня 21 июня 2020 года

Лунный день сегодня 21 июня 2020 года

Новолуние в день солнечного затмения — заведомо проблемный день, поэтому не стоит игнорировать подсказки лунного календаря. Астрологи расскажут, какие сюрпризы и неприятности приготовила для нас Луна 21 июня.


Дела сегодня будут идти с трудом, мотивация временно ослабеет, а события начнут развиваться сами собой, без нашего участия. Не переживайте, ведь это происходит из-за соединения Новолуния с затмением Солнца. Недостаток энергии и плохое настроение в такой день — нормальное явление. Воздержитесь сегодня от любых инициатив и активных действий, сбросьте с себя часть обязанностей, чаще практикуйте медитации, следите за собой и своим настроением. Это поможет переждать бурю и избежать досадных проблем.

Фаза Луны: 29, 30, 1 лунные сутки. Сегодня Новолуние в Раке повышает порывистость, амбициозность и возбудимость, мешает держать нейтралитет и спокойствие. Причиняя добро в такой день, легко умножить зло. Опасна импульсивность: под ее влиянием есть риск перешагнуть критический порог, задеть больное место близкого человека и пустить события в роковое русло.

Магнитные бури: магнитосфера будет находиться в пределах нормы и не окажет негативного влияния.

Благоприятные дела в Новолуние:


развитие интуиции;
духовные поиски;
самоконтроль;
общение с семьей и друзьями;
поиски новых дорог в жизни;
возвращение к ранее начатым делам.

Опасности и риски в Новолуние:


финансовые дела, особенно взятие новых кредитов;
фокусировка на негативе;
спешка и импульсивные поступки;
откровенные разговоры с посторонними.

Домашние дела при Луне в Раке

В выигрыше окажутся те, кто решат посвятить воскресенье домашним делам и отдадут предпочтение семье. Влияние лунного Рака благоприятствует заботам о своем доме и близких людях. Удача сопроводит ответственных, методичных и внимательных, так что смело занимайтесь домашними делами. Особенно хорошо, если получится прибраться на кухне.

Работа и деньги в воскресенье

Во всем, что касается работы, рабочих обязанностей и карьеры, астрологи советуют сбавить обороты, а еще лучше — притормозить. Личные инициативы в ближайшие несколько дней вряд ли найдут отклик и будут оценены по достоинству, поэтому их стоит приберечь до более лучшего времени, а сегодня станьте незаметными, но незаменимыми.


С деньгами в это Новолуние сложатся непростые отношения. А все потому, что временно притупится чутье на выгоду. Многие будут осторожничать там, где можно рискнуть, и рисковать там, где не стоило. В сложившихся условиях не стоит ничего менять. Если есть надежный источник заработка, берегите его.

Внешний вид по лунному календарю

Рак ценит строгость, элегантность и сбалансированность, поэтому идеальным решением станет классика. Плюсов у нее много: классика идеально вписывается в любую обстановку, а также универсальна и практична. Цветовая палитра на сегодня разнообразна: от универсальных пастельных тонов до более ярких оттенков. Главное — избегать вычурности и кричащих деталей.

Любовь и отношения в Новолуние

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сегодня внести в свои отношения немного разнообразия, чтобы увидеть, насколько глубокими и искренними являются ваши чувства. Постарайтесь большую часть свободного времени посвятить любимому человеку и своей семье. Причем не обязательно устраивать пышный ужин или романтическое свидание. Даже обычное общение поможет расслабиться и стать ближе.

Настроение и здоровье 21 июня

Серьезных причин для беспокойства нет. Есть лишь незначительное и временное снижение жизненного тонуса и предпосылки для негативных эмоций. Впрочем, этого можно и не заметить, если придерживаться режима дня и меньше думать о плохом: делайте сегодня то, что бодрит, радует, рождает позитивный настрой и вдохновляет. А поддержать организм в тонусе помогут здоровая пища, мятный чай и природные витамины.

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По материалам: dailyhoro.ru

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