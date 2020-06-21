Максим Шевченко: президент Путин сделал шаг к императорской власти

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин сделал очередной публичный шаг, чтобы зафиксировать своё право на пожизненное президентство, которое по сути мало чем отличается от монархического правления, заявил известный политик, журналист, и общественный деятель Максим Шевченко.

Так эксперт прокомментировал заявление российского лидера, что тот не исключает выдвижение своей кандидатуры на следующих выборах президента.

Шевченко отметил, что многие либералы возмущены так называемым “обнулением Конституции“, считают, что нарушаются демократические ценности, что в России разрешены только два президентских срока подряд, что "Путин плохой и хочет нарушить закон".

Политик считает, что у “нас нет закона“, есть только воля "того, кто способен эту волю реализовать" в какие-то конкретные дела.

Шевченко сравнил историю и сценарий восходжения Путина к власти с историей Наполеона III, лихого и бравого “парня“. Наполеон после 4 лет президенства должен был уступить власть другому, но изменил Конституцию и приобрёл права конституционного монарха, став императором, который затем закончил свою жизнь в изгнании.

Шевченко подчеркнул, что Конституция в России уже меняется. Путин, очевидно, опять станет президентом, а там недолго и до императора, уверен политолог.

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