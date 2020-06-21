Медик рассказал о способе, который позволит меньше есть

Вадим Карасев

Многие люди постоянно испытывают чувство голода, которое пытаются перебить перекусами, из-за чего количество съедаемой пищи в день сильно увеличивается.

О том, как приучить себя меньше есть, рассказал доктор мдицинских наук Василий Генералов, пишет НТВ.

Эксперт считает, что для этого достаточно отказаться от фастфуда и полуфабрикатов и перейти на здоровую пищу.

Он поясняет, что за объем съедаемой пищи отвечают рецепторы, в том числе и вкусовые. Они позволяют почувствовать вкус еды, а также влияют на чувство насыщения.

Василий Генералов отметил, что при нарушениях работы вкусовых рецепторов человек начинает съедать больше продуктов, чем того требует организм.

Причиной нарушения работы рецепторов может быть состав употребляемой пищи.

Доктор подчеркнул, что в современных продуктах быстрого приготовления (фастфуде и полуфабрикатах) содержится огромное количество разнообразных консервантов. Эти химические добавки и нарушают работу рецепторов.

По мнению специалиста, восстановления работы вкусовых рецепторов можно добиться. Для этого нужно отказаться от фастфуда и полуфабрикатов и перейти на употребление натуральных продуктов, таких как мясо, яйца, рыба, овощи и зеленые салаты.

Он добавил, что спустя некоторое время человек, начавший правильно питаться, начнет чувствовать совершенно новые вкусы, отличные от тех, к которым привык.

Эксперт объяснил, что восстановленные вкусовые рецепторы позволят ощущать вкус сахара даже в тех продуктах, где его совсем малое количество. Это и позволит человеку отвыкнуть от постоянных перекусов, а значит избежать переедания.

Читайте также: Почему творог лучше есть вечером, а не утром, сообщили специалистыО самых распространенных ошибках в питании россиян рассказала врач-диетолог