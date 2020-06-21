Михаила Ефремова вырежут из нового сериала
Вчера, 23:28 Лидия Мартынова
Актера Михаила Ефремова продюсеры начали вырезать из сериалов. Так, в частности, стало известно, что сериал «Вампиры средней полосы», в котором у Ефремова была главная роль, в итоге будет сниматься без него. Съемки начались еще до пандемии коронавируса и теперь будут не только продолжены без участия Ефремова, но и также будут пересняты уже готовые сцены с его участием.
Кроме того, театральные роли Ефремова также возьмут на себя другие актеры, тем более это сделать несколько проще, поскольку многие актеры зачастую играют «на замену», то есть попеременно друг с другом. Роли Михаила Ефремова, может исполнять, в частности, его сын.
А вот что касается фильмов с участием Ефремова, премьера которых уже запланирована на ближайшее время, то с ними дела обстоят сложнее. Пока «Вратарь галактики» (с бюджетом в 1 миллиард рублей) и «Конек-горбунок» (с бюджетом в 800 миллионов рублей) планируется запустить так, как это предполагалось изначально.
Напомним, авария с Михаилом Ефремовым произошла в Москве 8 июня. Актер, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице.
По материалам: planet-today.ru