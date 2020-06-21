Михаила Ефремова вырежут из нового сериала

Лидия Мартынова

Кроме того, театральные роли Ефремова также возьмут на себя другие актеры, тем более это сделать несколько проще, поскольку многие актеры зачастую играют «на замену», то есть попеременно друг с другом. Роли Михаила Ефремова, может исполнять, в частности, его сын.А вот что касается фильмов с участием Ефремова, премьера которых уже запланирована на ближайшее время, то с ними дела обстоят сложнее. Пока «Вратарь галактики» (с бюджетом в 1 миллиард рублей) и «Конек-горбунок» (с бюджетом в 800 миллионов рублей) планируется запустить так, как это предполагалось изначально.Напомним, авария с Михаилом Ефремовым произошла в Москве 8 июня. Актер, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице.