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Михаила Ефремова вырежут из нового сериала

Михаила Ефремова вырежут из нового сериала

Актера Михаила Ефремова продюсеры начали вырезать из сериалов. Так, в частности, стало известно, что сериал «Вампиры средней полосы», в котором у Ефремова была главная роль, в итоге будет сниматься без него. Съемки начались еще до пандемии коронавируса и теперь будут не только продолжены без участия Ефремова, но и также будут пересняты уже готовые сцены с его участием.

Кроме того, театральные роли Ефремова также возьмут на себя другие актеры, тем более это сделать несколько проще, поскольку многие актеры зачастую играют «на замену», то есть попеременно друг с другом. Роли Михаила Ефремова, может исполнять, в частности, его сын.

А вот что касается фильмов с участием Ефремова, премьера которых уже запланирована на ближайшее время, то с ними дела обстоят сложнее. Пока «Вратарь галактики» (с бюджетом в 1 миллиард рублей) и «Конек-горбунок» (с бюджетом в 800 миллионов рублей) планируется запустить так, как это предполагалось изначально.

Напомним, авария с Михаилом Ефремовым произошла в Москве 8 июня. Актер, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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