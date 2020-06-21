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Мир отмечает день селфи: 40 фото звезд без макияжа

Мир отмечает день селфи: 40 фото звезд без макияжа

Кажется, что звезды с их командой стилистов и визажистов не выходят из дома без безупречной укладки и эффектного макияжа. Однако все чаще знаменитости публикуют честные фотографии без консилера, тонального средства или туши, демонстрируя свою природную красоту. В честь Всемирного дня селфи NEWSTES.RU собрал селфи российских и зарубежных звезд без мейка, среди которых Сальма Хайек, Дрю Бэрримор, Елена Летучая, Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Крис Дженнер, Ева Мендес и другие.


Дженнифер Лопес с детьми


Мишель Пфайффер



Крис Дженнер


Ева Мендес


Кайли Дженнер


Наталья Водянова


Кэти Перри


Жизель Бундхен


Регина Тодоренко


Рената Литвинова с фитнес-тренером


Сальма Хайек


Юлия Снигирь


ёБелла Хадид


Нина Добрев


Джессика Альба


ёДеми Ловато


Алсу


Ирина Пегова


Елена Летучая


Лолита


Джессика Бил


Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур


Леди Гага


Рианна


Николь Шерзингер


Джиджи Хадид и Зейн Малик


Эльза Хоск


Синди Кроуфорд


Дрю Бэрримор


Тейлор Хилл


София Вергара


Лана Дель Рей


Дженнифер Энистон


Хайди Клум


Ева Лонгория


Дженнифер Гарнер


Мадонна


Адриана Лима


Тайра Бэнкс
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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