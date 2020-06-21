Мир отмечает день селфи: 40 фото звезд без макияжа
Сегодня, 12:21 Вадим Карасев
Кажется, что звезды с их командой стилистов и визажистов не выходят из дома без безупречной укладки и эффектного макияжа. Однако все чаще знаменитости публикуют честные фотографии без консилера, тонального средства или туши, демонстрируя свою природную красоту. В честь Всемирного дня селфи NEWSTES.RU собрал селфи российских и зарубежных звезд без мейка, среди которых Сальма Хайек, Дрю Бэрримор, Елена Летучая, Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Крис Дженнер, Ева Мендес и другие.
Дженнифер Лопес с детьми
Мишель Пфайффер
Крис Дженнер
Ева Мендес
Кайли Дженнер
Наталья Водянова
Кэти Перри
Жизель Бундхен
Регина Тодоренко
Рената Литвинова с фитнес-тренером
Сальма Хайек
Юлия Снигирь
ёБелла Хадид
Нина Добрев
Джессика Альба
ёДеми Ловато
Алсу
Ирина Пегова
Елена Летучая
Лолита
Джессика Бил
Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур
Леди Гага
Рианна
Николь Шерзингер
Джиджи Хадид и Зейн Малик
Эльза Хоск
Синди Кроуфорд
Дрю Бэрримор
Тейлор Хилл
София Вергара
Лана Дель Рей
Дженнифер Энистон
Хайди Клум
Ева Лонгория
Дженнифер Гарнер
Мадонна
Адриана Лима
Тайра Бэнкс
По материалам: spletnik.ru