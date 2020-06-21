Мир отмечает день селфи: 40 фото звезд без макияжа

Вадим Карасев

Кажется, что звезды с их командой стилистов и визажистов не выходят из дома без безупречной укладки и эффектного макияжа. Однако все чаще знаменитости публикуют честные фотографии без консилера, тонального средства или туши, демонстрируя свою природную красоту. В честь Всемирного дня селфи NEWSTES.RU собрал селфи российских и зарубежных звезд без мейка, среди которых Сальма Хайек, Дрю Бэрримор, Елена Летучая, Рената Литвинова, Юлия Снигирь, Крис Дженнер, Ева Мендес и другие.





Дженнифер Лопес с детьми





Мишель Пфайффер









Крис Дженнер





Ева Мендес





Кайли Дженнер





Наталья Водянова





Кэти Перри





Жизель Бундхен





Регина Тодоренко





Рената Литвинова с фитнес-тренером





Сальма Хайек





Юлия Снигирь





ёБелла Хадид





Нина Добрев





Джессика Альба





ёДеми Ловато





Алсу





Ирина Пегова





Елена Летучая





Лолита





Джессика Бил





Александра Грант, Гвинет Пэлтроу и Деми Мур





Леди Гага





Рианна





Николь Шерзингер





Джиджи Хадид и Зейн Малик





Эльза Хоск





Синди Кроуфорд





Дрю Бэрримор





Тейлор Хилл





София Вергара





Лана Дель Рей





Дженнифер Энистон





Хайди Клум





Ева Лонгория





Дженнифер Гарнер





Мадонна





Адриана Лима





Тайра Бэнкс