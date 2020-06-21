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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Изменения вносятся в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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