Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Сегодня, 12:28 Анастасия Иванова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
Изменения вносятся в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.
По материалам: ria.ru