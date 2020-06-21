Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ

Анастасия Иванова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Изменения вносятся в одно из приложений к госпрограмме "Развитие энергетики", которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.