"Много нового и весомого". В КНР оценили статью Путина о Второй мировой

Влада Некрасова

Научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, известный китайский историк У Эньюань в беседе с РИА Новости назвал очень весомой статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

Президент России написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", посвященную Второй мировой войне, для американского журнала National Interest.

В четверг она была опубликована на английском языке, на следующий день вышла на сайте Кремля на русском. В материале Путин говорил о присоединении Балтийских стран к СССР по пакту Молотова-Риббентропа, а также изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире.

"Я прочитал эту статью, у меня несколько мыслей на ее счет. Во-первых, Путин в своей статье дал всестороннюю, обширную оценку причинам, ходу и влиянию Второй мировой войны. Об этом эта статья. Более того, он использовал немало исторических материалов, его рассуждения подкреплены фактами, источники достаточно содержательные. Исторические документы, которые я увидел в статье Путина, мало кто видел, весьма весомые. На мой взгляд, это очень весомая статья. Это мое первое впечатление о ней", – сказал У Эньюань.

По его мнению, Путин в статье затронул несколько важных аспектов, в частности касающиеся современной памяти о войне и ее уроках и опыте.

"Путин потратил немало сил, чтобы детально объяснить, почему был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, а также о роли Польши в этом. Что касается этого детального изложения, то я не буду останавливаться на нем, но скажу, что он использовал очень много новых исторических материалов", – отметил историк.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава МИД Эстонии с осуждением воспринял некоторые тезисы статьи Путина.