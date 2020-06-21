Молодёжный парламент поблагодарил врачей масштабным флешмобом

Анастасия Иванова

21 июня вся страна выражает благодарность медикам и врачебному персоналу в рамках Дня медицинского работника. В этом году это особенно важно, так как на долю медиков выпала основная тяжесть борьбы с коронавирусом. Накануне свою признательность особым образом выразили жители 10 городов, в которых прошёл флешмоб #СПАСИБОВРАЧАМ! Организатором акции выступил Молодёжный парламент при Госдуме, рассказала «Парламентской газете» председатель общественной молодёжной палаты Мария Воропаева.

В акции приняли участие Санкт-Петербург, Хабаровск, Киров, Тамбов и другие города России. В рамках флешмоба в честь медицинских работников участники флешмоба запустили множество шаров, на которых написали слово «спасибо». В небо в этот день взлетели не только обычные воздушные шары, но и резиновые перчатки, наполненные гелием, как символ того, чему именно посвящен флешмоб.

По словам Марии Воропаевой, участники акции старались привнести во флешмоб и что-то своё. Так, в четырёх городах перед тем, как запустить шары, участники символично выстроились в форме сердца, соблюдая необходимые меры предосторожности. Люди стояли на безопасной дистанции друг от друга и не держались за руки. Ведь благодарность медикам можно выразить и тем, чтобы беречь себя и других, отметило председатель Молодёжного парламента при Госдуме.

В Хабаровске и Барнауле акция прошла в темное время суток, а в сами шары и перчатки были помещены мигающие светодиоды. Издалека такие шарики выглядели как бьющиеся сердца.

Как ранее писала «Парламентская газета», все доплаты, положенные медработникам, борющимся с коронавирусом, будут сохранены в июле и августе. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с медиками 20 июня в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что хотя эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается, риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки.