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Московскому такси исполнилось 95 лет

Московскому такси исполнилось 95 лет

Регулярное движение советских таксомоторов началось в Москве 95 лет назад. Первые 15 машин, закупленные во Франции, выехали на столичные улицы 21 июня 1925 года.

Первое в мире такси появилось в Лондоне в 1897 году, а в Москве таксомоторные перевозки начались в 1907 году. К 1912-му в городе было 230 машин. После Октябрьской революции таксомоторы из города исчезли.

Вернулись таксомоторы, или, как их тогда называли москвичи, моторные кареты, только в эпоху НЭПа. В декабре 1924-го Моссовет решил закупить 200 автомобилей, чтобы дать альтернативу извозчикам. Летом 1925 года первые 15 такси приступили к работе. Если извозчики брали у клиентов целый рубль за одну версту пробега, то таксомоторам дали ставку в 50 копеек, а один час проезда стоил 4,5 рубля. Поначалу для перевозок закупали «Рено», «Фиаты» и «Форды». В 1934 году, когда началось производство отечественных легковых автомобилей, таксомоторные парки пополнились машинами марки ГАЗ-А, а затем и М-1, или «эмками».

К 1935 году в Москве было около полутысячи машин, а через четыре года — более трёх тысяч.

После Победы в столице появились маршрутки между вокзалами, в качестве которых использовали «ГАЗ-АА» с открытой грузовой платформой и деревянными лавками.

Шашечки и зелёные огоньки появились на отечественных такси в 1948 году. В 1950-е годах в такси начали работать «ЗИС-110», в которых поездка стоила 15 копеек за километр, и «Победы» М-20 с таксой в 10 копеек. А в 60-е основой для таксопарков стала «Волга-24».

К 1971 году число такси в Москве превысило 14 тысяч, а в середине 80-х 21 таксопарк обслуживал около 20 тысяч машин. Зарплата таксистов многие годы составляла 80 рублей при средних 120, но они, конечно, не бедствовали — могли «перекрыть» ставку в несколько раз.

В 1991 году все машины такси были приватизированы и исчезли с улиц, их место заняли частники. Возрождение московского такси началось в 1995-м, а парк тогда составили «Москвичи» и «Волги».

Сейчас в Москве более 48 тысяч такси, этот вид транспорта выбирают около 890 тысяч человек в сутки.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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