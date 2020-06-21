Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия

На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия

На борту самолета МАУ во время перелета погибли десятки щенков: детали происшествия

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Полиция расследует гибель 38 щенков на борту самолета МАУ. Собак перевозили рейсом из «Борисполя» в Торонто (Канада) 13 июня. Животные были размещены в грузовом отсеке лайнера. Когда самолет прибыл в аэропорт назначения, канадцы были в ужасе: в соцсетях рассказывали о массовой гибели щенков и о шокирующих условиях перевозки животных.

Сейчас полиция Киевской области подтвердила, что десятки собак действительно погибли во время перелета. Будут проверены условия транспортировки щенков. Пока что инцидент расследуется, как жестокое обращение с животными (ст. 299 Уголовного кодекса).

Первой о массовой гибели щенков на борту МАУ сообщила канадка Эбби Лорензен. Приехав в аэропорт Торонто им. Пирсона, женщина была потрясена, когда увидела в каких условиях перевозят животных. По ее словам, на борт были загружены более 500 питомцев (по некоторым данным — 572), из них более четырех десятков погибли. Скончавшихся животных прямо в переносках отправили в контейнер для мусора.

Вскоре канадка опубликовала видео, дающее представление, что пришлось пережить щенкам. Сначала животных в переносках долго грузили на борт при полуденной жаре свыше 30 градусов, потом «живому грузу» пришлось дожидаться разрешения на вылет и только после этого состоялся 12-часовой перелет.


В Канаде, со своей стороны, тоже подключились к расследованию. Инспекторы агентства CFIA полагают, что породистых щенков и котят везли из Украины в Канаду для перепродажи. Реализовывать питомцев предполагалось через популярную торговую интернет-площадку.

Авиакомпания МАУ сначала написала пост в Facebook о том, что не знает о случившемся инциденте. «В авиакомпанию не поступали претензии ни со стороны отправителей, ни от получателей в Канаде о том, что перевозка животных происходила неправильно», — говорилось в заявлении компании 16 июня. 19 июня был опубликован пост с извинениями и обещаниями расследовать трагический случай.

Напомним, в феврале МАУ поменяла правила перевозки животных на борту самолета. В аэропорту «Борисполь» уточнили, что к перевозке допускаются питомцы не младше семи месяцев. Собаки тяжелее 8 килограммов перевозятся в багажном отсеке.

Фото bella. tinker2016/Facebook

42 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков
Путин заявил о необходимости поощрить молодых медиков
Битва платьев: Евгения Борзых против Натальи Османн
Битва платьев: Евгения Борзых против Натальи Османн
Выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью — Минобороны
Выпуск вакцины от коронавируса в России начнется осенью — Минобороны
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love
Джон Ледженд выпустил новый альбом Bigger love
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордную сумму
В Англии обратили внимание на 17-летнего вратаря Ростова, установившего рекорд РПЛ
В Англии обратили внимание на 17-летнего вратаря Ростова,
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил
Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Сотрудники предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт
США нападут на Россию со стороны Северного полюса — военный эксперт

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"
В Индии обнаружили след белого ходока из сериала "Игра престолов"

Еще по теме

Тульская полиция разыскивает расстрелявшего щенков живодера
В Тульской области живодеры расстреляли восемь собак, полиция начала проверку
Пассажиры смогут выбрать клички щенкам, родившемся в вагоне метро
В британских зоомагазинах запретили продавать щенков и котят