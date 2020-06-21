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На Львовщине налетчики до смерти замучили бывшего главу сельсовета: детали и фото с места трагедии

На Львовщине налетчики до смерти замучили бывшего главу сельсовета: детали и фото с места трагедии

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На Львовщине в ночь на 21 июня замучили насмерть бывшего главу сельсовета села Миклашев Пустомытовского района. Его жена тоже пострадала, однако осталась жива. Напомним, в пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания вооруженного преступника от ранений умер полицейский.

Погибшему было 62 года.

На месте инцидента

Согласно оперативным данным полиции Львовской области, трое неизвестных в масках ворвались в дом около 2:00. Они связали и жестоко избили хозяев, после чего забрали все деньги и ювелирные украшения и скрылись.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и разбое.

Поиски совершивших преступление продолжаются.

Напомним, в Житомирской области ищут злоумышленника, устроившего поножовщину в кафе и убившего человека.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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