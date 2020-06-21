Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Украине признали возможным удар по Новороссийску

На Украине признали возможным удар по Новороссийску

Новая украинская противокорабельная ракета "Нептун" может поразить цели вокруг Крыма и "дотянуться" до Новороссийска. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов на страницах издания "Деловая столица".

В своей статье Жирохов пишет о том, что "Нептун" способен ударить по целям, находящимся в Крыму.

В качестве аргумента Жирохов сравнил Р-360 с российской Х-35, настаивая, что украинский аналог имеет лучшие показатели. Единственное, на что посетовал военный эксперт, это тяжелое финансовое положение Украины, которое способно помешать "военной машине" Незалежной запустить "Нептун" в массовое производство. Павлоградский химический завод - единственное предприятие, производящее топливо для военного комплекса, фактически прекратило свое существование.

Но даже при таких реалиях Михаил Жирохов придерживается позиции, что комплекс "Нептун" позволит властям Украины вести "более агрессивную" политику в районе Черного и Азовского морей.

# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
В России от коронавируса умерли 8111 человек
В России от коронавируса умерли 8111 человек
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
На Украине признали возможным удар по Новороссийску
На Украине признали возможным удар по Новороссийску
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
В оперштабе назвали регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19
Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты
Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты
Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020 года
Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
В Сингапуре число случаев COVID-19 превысило 42 тысячи
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
Премьер Японии захотел изменить Конституцию
День медработника: президент России наградил медиков орденами и медалями
День медработника: президент России наградил медиков орденами
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда
Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Топ на сегодня

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова

Еще по теме

Порошенко намерен вооружить армию Украины ракетами "Нептун"
На Украине испытали ракету поколения сорокалетней давности
Зрада: «новая украинская ракета» оказалась старой российской
В России оценили шансы Киева уничтожить Крымский мост