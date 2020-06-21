На Украине признали возможным удар по Новороссийску

Вадим Карасев

Новая украинская противокорабельная ракета "Нептун" может поразить цели вокруг Крыма и "дотянуться" до Новороссийска. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов на страницах издания "Деловая столица".

В своей статье Жирохов пишет о том, что "Нептун" способен ударить по целям, находящимся в Крыму.

В качестве аргумента Жирохов сравнил Р-360 с российской Х-35, настаивая, что украинский аналог имеет лучшие показатели. Единственное, на что посетовал военный эксперт, это тяжелое финансовое положение Украины, которое способно помешать "военной машине" Незалежной запустить "Нептун" в массовое производство. Павлоградский химический завод - единственное предприятие, производящее топливо для военного комплекса, фактически прекратило свое существование.

Но даже при таких реалиях Михаил Жирохов придерживается позиции, что комплекс "Нептун" позволит властям Украины вести "более агрессивную" политику в районе Черного и Азовского морей.