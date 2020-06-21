Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление

Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление

Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В доме по улице Крушельницкой на Позняках 20 июня проводили поверку счетчиков газа. Это подтвердили в компании «Киевгаз», где силовики уже провели обыски.

По словам представителя газопоставщика Елены Мичуриной в интервью Сегодня, на момент проверки состояние сетей в доме было удовлетворительным.

Она объяснила, что процедура включает временное снятие счетчиков с установкой заглушки на трубу.

«Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечки газа… В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было», — отметила она.

Данные о наличии жалоб от жителей, поступивших уже после поверки, в настоящее время проверяются.

Также в компании подчеркнули, что причины взрыва невозможно выяснить до момента завершения расследования и формирования официальных выводов.

«Сообщение (о взрыве. — Авт.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня (21 июня. — Авт.) точно не удастся», — подчеркнула она.

Напомним, в результате взрыва оказались разрушены перекрытия в доме с четвертого по седьмой этаж. Здание восстановлению не подлежит.

366 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию с эфиопской плотиной
Мировой автогигант задумался о массовых увольнениях
Мировой автогигант задумался о массовых увольнениях
Ограблен склад с самыми дорогими в мире пряностями
Ограблен склад с самыми дорогими в мире пряностями
Все на пляж: выбираем купальники в новых лукбуках
Все на пляж: выбираем купальники в новых лукбуках
Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 июня 2020 года
Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз
Трамп обещает жесткие ограничения рабочих виз
Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
Элайджа Вуд возьмет интервью у маньяка в новом триллере, пишут СМИ
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты
Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фото
Россияне увидели редкое солнечное затмение и показали его на фото
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы
Сербия отметит отложенный из-за эпидемии коронавируса День Победы

Топ на сегодня

Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Врач дал совет по восстановлению иммунитета после самоизоляции
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Адвокат семьи Захарова отреагировал на результаты экспертизы Ефремова
Песков оценил отношения Москвы и Минска
Песков оценил отношения Москвы и Минска
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19
В Израиле еще 294 человека заболели COVID-19

Еще по теме

Рязанский: Совет Федерации продолжит добиваться того, чтобы за поверку счётчиков платили ресорсоснабжающие организации
Три человека пострадали в Махачкале в результате взрыва газа в многоэтажном доме
Состояние тяжело пострадавшего при взрыве в Иваново стабилизировано
Версию взрыва бытового газа в доме на востоке Москвы поставили под сомнение