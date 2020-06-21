Накануне взрыва в доме на Позняках проводили поверку счетчиков: сделано важное заявление

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В доме по улице Крушельницкой на Позняках 20 июня проводили поверку счетчиков газа. Это подтвердили в компании «Киевгаз», где силовики уже провели обыски.

По словам представителя газопоставщика Елены Мичуриной в интервью Сегодня, на момент проверки состояние сетей в доме было удовлетворительным.

Она объяснила, что процедура включает временное снятие счетчиков с установкой заглушки на трубу.

«Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие на утечки газа… В тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было», — отметила она.

Данные о наличии жалоб от жителей, поступивших уже после поверки, в настоящее время проверяются.

Также в компании подчеркнули, что причины взрыва невозможно выяснить до момента завершения расследования и формирования официальных выводов.

«Сообщение (о взрыве. — Авт.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня (21 июня. — Авт.) точно не удастся», — подчеркнула она.

Напомним, в результате взрыва оказались разрушены перекрытия в доме с четвертого по седьмой этаж. Здание восстановлению не подлежит.