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Названы российские регионы с экстремальной жарой

Названы российские регионы с экстремальной жаройФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал российские регионы, где температура достигла рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, экстремальная жара наблюдалась и прогнозируется на азиатской части страны. «Это необычно, это же север, но нужно учесть, что там антициклональная погода», — пояснил синоптик.

По его словам, в этой части России температуры достигают и 25, 27 и даже 31 градуса. Такие высокие температуры были на севере Якутии, Чукотке, сейчас жара перемещается западнее. «На Таймыре, Ямало-Ненецком автономном округе температуры будут выше 25 градусов», — сказал он.

Как отметил Вильфанд, температуры на севере азиатской части намного превышали температуры на юге.

Ранее Вильфанд сообщил, что жителей некоторых регионов России в ночь на воскресенье, 21 июня, ждет понижение температуры до минусовых значений. По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской и Омской областях, а также в Пермском крае — там в ночные часы может похолодать до минус двух градусов. Как уточнил метеоролог, подобные погодные условия в это время года складываются в России нечасто.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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