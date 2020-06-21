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Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессииФото: Pixabay

«Известия» назвали самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии за время ограничений из-за коронавируса.

Так, сильнее всего расходы на зарплаты сократили малый и средний бизнес в сферах культуры, отдыха, а также спорта. Такие изменения были зафиксированы в период с апреля по май. Работодатели данных областей сократили выплаты сотрудникам на 63 процентов.

По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселевой, 15-20 спортивных компаний в Москве не откроются после карантина. Она отметила, что в них работали более 75 тысяч сотрудников.

Кроме того, спортивной сфере придется подготовиться к тому, что спрос на услуги сократится на 50 процентов в первые месяцы после возобновления работы, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

В сфере культуры компании либо сократили вплоть до половины персонала, либо снизили зарплату на 30–50 процентов. «Наиболее сильно ударило по федеральным агентствам и тем, кто работает с корпоративными заказчиками», — сообщила директор Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля.

Ранее эксперты назвали наиболее уязвимые к последствиям коронавируса профессии. Оказалось, что 49,7 процента всех трудящихся в стране заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии. К таковым эксперты отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также работников наиболее пострадавших отраслей: транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения. Под угрозой увольнения могут оказаться сотрудники с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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