«Не дадим засохнуть»: Как сохранить влагу в земле если нет времени на ежедневный полив?

Влада Некрасова

Июнь месяц уже подходит к концу и уже пора составить список важных дел, которые необходимо делать в июле. Вроде уже все посажено и подкормлено и остаётся только поливать и ждать появления первого урожая, но нет. В июне мы не только поливаем, но и продолжаем делать множество очень важных манипуляций, которые помогут нам вырастить хороший урожай.

Июль важный месяц, в котором необходимо не упустить момент важных процедур. Одной из таких процедур является полив наших грядок. Дело в том, что не все живут в своих домах и не имеют возможности поливать свои грядки в жаркий сезон ежедневно. Есть несколько способов как сделать так, чтобы наш урожай получал достаточно влаги в момент, когда мы не может полить вовремя.





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Пленка

Пленка является отличным материалом для сохранения влаги. После того как вы полили грядки нужно полить и между рядами, а затем дорожки между грядок накрыть пленкой. Благодаря пленке влага будет удерживаться дольше и от солнечных лучей земля не будет быстро высыхать.

Нет прополки

Не пропалывать грядки звучит немного дико так как сорняки мешают нашему урожаю получать нужное количество кислорода. Дело в том, что в ситуации, когда нет возможности поливать каждый день в самый жаркий период, то сорняки помогают спасти наш урожай от попадания прямых солнечных лучей, это не даст нашему урожаю засохнуть.

Обильный полив

С самого начала высадки урожая на открытый грунт поливать грядки нужно не каждый день, а примерно раз в два дня. Поливать нужно не по одной лейке на одну грядку, а так, чтобы вода проникла примерно на полметра в глубину. Если поливать одной лейкой, то вода будет только на поверхности, а при обильном поливе вода проникнет до самого начала корней.

Рыхление

Рыхлить землю нужно обязательно даже если на улице нет яркого солнца. Благодаря рыхлению мы насыщаем кони кислородом и помогаем воде быстрее проникнуть вглубь земли тем самым удерживать влагу дольше нежели в период образования корки. Рыхлить землю лучше утром после вечернего полива так как земля становится мягче и рыхление не займет много времени.

Не забывайте важный момент в поливе огорода! Огород нужно поливать либо рано утром, либо вечером после захода солнца. Так земля не высохнет он прямого попадания соленых лучей. Благодаря таким способом вы можете не переживать за свои грядки и в целом за весь урожай. Ваш огород будет получать достаточно влаги и урожай не погибнет от пересыхания в жаркий летний период.