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Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020 года

Новая Луна в Раке: три обряда, которые стоит провести 21 июня 2020 года

Каждое Новолуние — это событие, которое нельзя оставлять без внимания. 21 июня 2020 года Новолуние в Раке принесет перемены в жизнь, и приблизить их получится благодаря проведению обрядов. Они помогут справиться с трудностями этого дня и возможными неприятностями.


В день Новолуния эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы избежать множества неурядиц и проблем. Созвездие Рака в союзе с Луной сильно влияет на эмоции, поэтому так важно контролировать свое состояние и не поддаваться на провокации. И конечно же, в этот день можно и нужно проводить обряды, направленные на улучшение жизни и привлечение в нее позитивных перемен.

Обряд в Новолуние на восстановление энергетики

Новолуние в Раке — время стрессов и повышенного дискомфорта, когда силы почти на нуле. Такое положение дел может стать причиной не только дурного настроения, но и отсутствия желания менять жизнь к лучшему. На помощь придет обряд, направленный на восстановление энергетического баланса. Для того, чтобы в день Новолуния почувствовать прилив сил с самого утра и защититься от стрессов, нужно после пробуждения трижды умыться проточной водой, а затем подойти к зеркалу, улыбнуться своему отражению и обязательно проговорить любые позитивные слова. После на листке бумаги пишут:

«Новая Луна энергетику восстановит, смелости добавит, от бед избавит».

Записочку носят с собой весь день, чтобы чувствовать уверенность.


Обряд 21 июня на привлечение удачи

В день Новолуния в Раке удача может отвернуться, и чтобы этого не произошло, ее нужно привлечь в свою жизнь. Для этого берут горсть крупы, насыпают ее левой рукой в стакан, приговаривая:

«Зернышко к зернышку ложится, удача в дом стремится. Сколько зерен в стакан упадет, столько и удачи ко мне придет».

Из стакана берут несколько крупинок, кладут в карман одежды и после этого смело отправляются по делам.

Денежный обряд в Новолуние

Энергетика Новой Луны не способствует привлечению финансов, и это важно исправить. Созвездие Рака также влияет на настроение не лучшим образом, мешая сосредотачиваться, а значит, 21 числа стоит провести обряд, направленный на привлечение финансовой удачи. Он поможет сохранить позитивный настрой и в критической ситуации принять верное решение, а также не попасться на удочку манипуляторов и обманщиков.


Перед выходом из дома банковские карты, кошелек и наличные деньги раскладывают на полу возле входной двери на листок бумаги или ткань. Вокруг разложенных предметов насыпают немного сахара, приговаривая:

«Жизнь сладкая с порога начинается, деньги рекой текут, не кончаются. Как из дома пойду, так и денежную удачу привлеку. Будет за мной по пятам ходить, к рукам липнуть, меня от потерь охранять».

Сахар аккуратно собирают в емкость, кладут туда же несколько монет и оставляют в укромном месте, чтобы деньги всегда шли в дом и не терялись.

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По материалам: dailyhoro.ru

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