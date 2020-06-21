Ограблен склад с самыми дорогими в мире пряностями

Вадим Карасев

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Великобритании воры ограбили склад и вынесли десять килограммов шафрана на сумму более чем 60 тысяч долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 11 июня в Лондоне. Камеры видеонаблюдения на месте происшествия зафиксировали, как двое мужчин ворвались на склад и забрали коробку с пряностями.

Шафран, который также называют красным золотом, является самой дорогой пряностью в мире. Стоимость килограмма шафрана превышает цену за килограмм золота: дело в том, что цветы крокусы, из рыльцев которых получается шафран, цветут только в течение недели или двух в год.

С одного маленького цветка можно собрать только три рыльца. Для килограмма шафрана нужно около 300 тысяч крокусов (или около двух футбольных полей цветов). Также на стоимость специи влияет то, что ее сбор очень трудоемкий и возможен только вручную.