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Около пяти миллионов детей ожидают в лагерях в этом сезоне

Около пяти миллионов детей ожидают в лагерях в этом сезоне

Заместитель министра просвещения Денис Грибов заявил, что в 2020 году около пяти миллионов детей смогут отдохнуть в лагерях — точное число пока назвать невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Около пяти миллионов, но мы не можем стопроцентно спрогнозировать точное количество, поскольку ситуация меняется в ежедневном режиме», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, всего будут работать около 2,1 тысячи стационарных детских лагерей. Кроме того, замминистра выразил надежду на то, что к августу у лагерей появится возможность принимать детей из других регионов. Однако все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ранее начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская заявила, что ношение масок и перчаток в детских лагерях обязательно лишь на пищеблоке.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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