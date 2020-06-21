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Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный летописец эпохи гламура Оксана Робски

Она написала Рублевку: чем прославилась и как живет сейчас главный летописец эпохи гламура Оксана Робски

Продолжаем вспоминать главных светских героинь нулевых, и сегодня на очереди рассказ про 52-летнюю Оксану Робски. Ее книгами о жизни на Рублевке зачитывались все, кто хотел найти себе олигарха, ее соавтором была Ксения Собчак, а потом она все бросила и уехала в Беверли-Хиллз. Шесть мужей, 11 книг и один внук — рассказываем, чем жила и живет та, которая вела летопись сытых нулевых.


Оксана Робски

Оксана Полянская (это ее девичья фамилия) родилась 10 июня 1968 года в Москве в типичной советской семье — оба ее родителя были педагогами. Жила семья в центральном районе города.


Родной отец Оксаны погиб, когда ей было семь лет. Когда она и ее старший брат подросли, их мама вышла замуж второй раз. Отчимом стал летчик гражданской авиации.


Интерес к творчеству Оксана проявляла с ранних лет. Еще учась в школе, она начала писать заметки в газету, а также посещала курсы юного журналисты при МГУ. Впоследствии в некоторых интервью Робски утверждала, что училась на факультете журналистики, но документальных подтверждений этому не нашлось.


Оксана Робски и Анна Семенович

Свою профессиональную жизнь она начинала в качестве помощника режиссера на телевидении, а затем в цирке на Ленинских горах. Интерес к этому, судя по всему, не пропал, и в 2000 году Оксана окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерскую Владимира Меньшова и Александра Гельмана).

Впрочем, к тому моменту на остросюжетный сценарий была похожа вся жизнь Оксаны, а бизнес занимал уже куда более важное место, чем творчество.


Все-таки время диктовало свои условия. Еще в 1995 году она занялась издательским делом, выпуская журнал о домашних питомцах "Себастьян", а спустя три года переключилась на мебельный бизнес. Занималась она им с третьим мужем — гражданином Германии Майклом Робски, который и подарил Оксане звучную фамилию, которую она прославила.


Оксана Робски с мужем Майклом Робски

В Москве пара открыла сеть антикварных и интерьерных салонов, а сама Оксана еще открыла агентство женщин-телохранителей "Никита". Это была первая подобная фирма в России, так что свою лепту в борьбу за равноправие полов и доступ женщин в "мужские" профессии Робски внесла еще до того, как это стало мейнстримом.


Рассказ о личной жизни Оксаны приходится начинать с третьего мужа, потому что о первых двух известно очень мало. В прессу не просочились даже имена избранников — лишь скудные подробности печального финала брака и жизни. Первый муж Андрей Антонов, в браке с которым Оксана родила дочь Дарью, погиб в драке, на второго (его личность Оксана скрывала) было совершено покушение — развязка для 90-х совершенно не уникальная.


Майкл Робски дал девочке свою фамилию. В браке с ним Оксана родила сына Иосифа, но семья в итоге распалась — немецкий бизнесмен, оставив бывшей супруге дом на Рублевке, уехал в Азию, а Оксана погрузилась в светскую жизнь.


Оксана Робски с сыном Иосифом


Дочь Оксаны Робски Даша

По ее словам, после развода финансовое положение стало не таким стабильным, и пришлось снова придумывать, чем же заняться и зарабатывать на жизнь. Тут-то Оксана и вспомнила о своем юношеском увлечении писательством. За сюжетами далеко ходить не пришлось.

И в непосредственной близости от особняка на Рублевке кипели нешуточные страсти, типичные для новой бизнес-элиты России: деньги, любовницы, заказные убийства, корыстная прислуга.


Анфиса Чехова и Оксана Робски

Страсти перемежались подробным описанием деликатесов, дорогого алкоголя и печальными замечаниями, что Бога просить абсолютно не о чем. Солидные господа дошли до того этапа, что даже солидный Господь был уже как-то не к месту.


Оксана Робски и Ксения Собчак

В сюжете дебютного романа Робски Casual, которым в 2005 году зачитывались все студентки, мечтавшие о сладкой жизни, можно усмотреть и некоторые параллели с ее личной биографией.

Главная героиня, вдова олигарха Сержа и мать малолетней дочери, "заказывает" человека, который, по ее мнению, убил ее мужа. В процессе выясняется, что заказали не того, а на арене появляется и беременная любовница Сержа, от которой и потянется ниточка к истинному киллеру.


Все это объединялось под ключевым словом, ушедшим в заглавие книги, — "Повседневное". Какой уж тут Господь.


Убийство, реальное и потенциальное, приносит героине лишь несколько неприятных минут, не более. Никакой лишней рефлексии, никакой экзальтации от Родиона Раскольникова. В уютном домике Барби не существует преступления и наказания — здесь другие правила, иные законы,

— писала о романе журналист Майя Кучерская.


Роман, будучи первым подобным произведением, написанным по горячим следам новой эпохи, разумеется, стал бестселлером, а впоследствии был переведен на несколько языков, в том числе на английский и китайский.

В том же году, не давая публике опомниться, Робски выпустила и следующую книгу "День счастья — завтра", которая, впрочем, что антуражем, что сюжетом была если не близнецом, то уж точно "двойняшкой" первой.


Оксана Робски, Маша Цигаль, Ульяна Цейтлина

Реакция на Casual была противоречивая. Роман попал и в шорт-лист премии "Национальный бестселлер", и в номинацию антипремии "Серебряная калоша". Критики снисходительно сравнивали Робски с "говорящей сумкой Chanel" и при этом подозревали в использовании литературных рабов.

Одним словом, было понятно, что появился новый феномен поп-культуры. Кстати, в рецензиях того времени осталась любопытная статистика: Робски продавалась лучше Акунина. Феномен спустя пару лет объяснил Tatler.


Дебютный роман Оксаны можно в какой-то мере сравнить с "Великим Гэтсби", который запечатлел для вечности богатую Америку двадцатых, когда состояния делались на раз. Только Гэтсби жил на золотой миле Лонг-Айленда, а героиня Робски — на нашей. Роман сыграл свою судьбоносную роль. Он окончательно сделал из Рублевки миф нового времени. Оксана ловким сталкером провела очарованных странников в рублевскую зону,

— написали о книге Робски в журнале.

Не зря эту живую пульсацию времени почувствовал и Сергей Члиянц, продюсер еще одного продукта своего времени — фильма "Бумер". Права на роман он приобрел, еще когда книга существовала только в рукописи. Правда, в итоге с фильмом так ничего и не вышло. Хотя сама Робски предлагала на главную роль свою подругу Ксению Собчак, подходящую актрису так и не нашли.


Зато сотрудничество с Собчак сложилось в другой плоскости — светские дивы объединили усилия и написали книгу "Zамуж за миллионера". Она стала уже не просто жизнеописанием гламурного общества, но практически пособием для предприимчивых девушек.


Впервые истинные рублевские эксперты делятся секретными сведениями, где водятся олигархи и как правильно вести на них охоту,

— говорилось в аннотации.


К слову, сама Оксана в этот период яркими любовными романами с миллиардерами не отметилась: в 2008 году у нее случился лишь краткосрочный брак с футболистом и тренером Игорем Шалимовым. Мужем и женой они побыли всего лишь с апреля по октябрь: своеобразное прочтение расхожей строчки о том, что лето — это маленькая жизнь.


Оксана Робски и Игорь Шалимов

В книге с дотошностью справочника расписывали виды и подвиды олигархов, а также предупреждали приехавших "с плацкартным билетом на паровоз до Москвы" о том, что мир гламура совсем не такой, как о нем думают, начитавшись светских хроникеров, которых самих "никуда не пустили".


В нагрузку к чтиву Робски и Собчак также выпустили одноименные духи, которые, видимо, должны были помогать то ли лучше проникнуться сладкой жизнью, то ли все-таки проникнуть туда.

После этого сложилось наконец и с кино — Оксана стала сценаристом экранизации своего романа "Про любoff/on". Фильм сделала продюсерская фирма Игоря Толстунова с режиссером — дебютантом в полнометражном кино Ольгой Субботиной. Актерский состав, наоборот, собрали вполне звездный: Ольга Сутулова, Оксана Фандера, Евгений Стычкин, Юозас Будрайтис.


На экраны он вышел в 2010 году, четыре года спустя после выхода самой книги, но тогда вся эта тусовочная кинохроника стала теряться в веренице подражателей. Своим дебютным романом Робски действительно открыла для России новый жанр, где вскоре сама оказалась уже не пионером, а одной из. В 2009 году она выпустила сиквел "Casual-2", но все-таки это уже была уходящая натура.


Ушла и сама Робски — из светской хроники в спокойную заокеанскую жизнь. Вираж, который вполне оценили бы ее героини, которые то со скуки продавали надоевший бизнес, то уезжали в Индию. Сама Оксана, впрочем, выбрала сначала Сен-Барт, а потом осела в Беверли-Хиллз.


За это время у нее сменилось еще два мужа, о которых тоже известно мало. Пятым мужем Робски стал предприниматель Олег Горелышев. Впрочем, разговорить ее на эту тему не удалось даже Tatler.

Что у него за бизнес? А зачем вам?

— отвечала Оксана в интервью вопросом на вопрос.


Оксана Робски и Олег Горелышев

Отношения эти, впрочем, похоже, были романтичные и даже толкали Робски на подвиги. Например, в интервью журналу OK! она признавалась, что ради Олега даже начала готовить и вести домашнее хозяйство (муж подарил ей пять куриц). Вместо светских раутов влюбленные ездили на рыбалку и путешествовали.


Я устраивала ему романтический ужин во время нашей поездки в Египет. Хотя мужчина вроде как должен ужины устраивать. У Олега было плохое настроение, поэтому я решила сделать ему приятное. Нас на мини-карах отвезли в приватное местечко у моря, где был накрыт стол, горели свечи,

— вспоминала Оксана.


Впрочем, в какой-то момент вся романтика закончилась. В августе 2015 года Робски вышла замуж шестой раз. Ну а как иначе может быть у женщины, которая сказала: "Я считаю, что рядом с женщиной всегда должен быть мужчина. А иначе для чего все это?".


Имя нового мужа Робски по-прежнему скрывает. Не просочились в прессу и подробности торжества — известно лишь, что на девичнике Оксана веселилась со своими подругами Анной Семенович и Анной Цукановой-Котт.


Анна Семенович, Оксана Робски и Анна Цуканова-Котт


Шестой муж Оксаны Робски

Потом в прессе писали, что из Беверли-Хиллз Робски снова перебралась в Барвиху, но по ее инстаграму так и не скажешь — невзирая на локдауны и закрытые границы, Оксана снова не сидит на месте. Если верить обновлениям в ее блоге, то сейчас она наслаждается солнцем на пустынных пляжах в Дубровнике, куда приехала из Дубая.

Намеков на желание вернуться к литературе или хотя бы светским тусовкам Робски тоже не дает. У нее теперь новый статус — любящая бабушка. В апреле 2018 года ее дочь Даша (сейчас ей 30 лет) вышла замуж за сына декоратора Лейлы Улуханли, и вскоре у нее родился сын, которого назвали Сэмом.


Даша Робски с мужем


Фотографиями с прогулок с малышом Оксана делилась со своими подписчиками, которых у нее, к слову, всего чуть больше четырех тысяч.


Оксана Робски с внуком Сэмом

Дочь Оксаны в 2018 году запустила собственный косметический бренд натуральной косметики Wonder Me. Сын Иосиф, которому сейчас 18 лет, пока, судя по всему, живет и путешествует с мамой и увлекается музыкой — читает рэп под псевдонимом Kippage. В 2018 году в своем блоге Оксана написала о выступлении сына с концертом в одном из столичных ресторанов.


Оксана Робски с сыном Иосифом

Сама Робски ни за лайками, ни за обложками сейчас явно не гонится. Кажется, тот самый "день счастья" настал. И он уже не завтра, а сегодня.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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