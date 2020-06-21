Отношения России и Польши в Кремле признали плохими

Вадим Карасев

Отношения России и Польши находятся на "низшем уровне". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля прозвучали в эфире "Первого канала".

Песков, комментируя отношения Варшавы и Москвы, подчеркнул, что сегодняшнее положение является "противоречащим интересам населения двух стран".

Как сказал Дмитрий Песков, отношения России и Польши сегодня нельзя назвать просто плохими - они находятся на "самом низшем возможном уровне". При этом, по мнению российского политика, РФ никогда не была заинтересована в нагнетании какой-либо враждебности. Говоря о контактах Польши с НАТО, Песков назвал их "заигрываниями" с целью получения поддержки Запада.

Откровенно негативное отношение Варшавы к строительству "Северного потока-2" г-н Песков назвал подражанием Вашингтону. При этом, как выразился представитель Кремля, анализировать сегодняшнюю политику между Россией и Польшей нужно историкам и ученым - является ли она "каким-то следствием нашей общей истории".

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