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Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции

Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции

Турция как никогда близка к тому, чтобы войти в первую десятку крупнейших экономик мира, заявил накануне, 20 июня, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передало государственное информагентство Anadolu.

«В то время, как пандемия застала врасплох многие развитые страны, благодаря устойчивой системе здравоохранения, своевременному обеспечению населения продовольствием и средствами гигиены власти Турции приняли образцовые меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в период пандемии все увидели наглядный пример того, насколько «большой путь был пройден Турцией в развитии демократии и экономики».

«Несмотря на то, что в первом квартале 2020 года, в частности в марте, все усилия были направлены на борьбу с эпидемией Covid-19, экономика Турции выросла на 4,5 процента. Валютные резервы Центробанка страны снова превысили 93 млрд долларов», — сказал глава государства.

Турция как никогда близка к тому, чтобы войти в топ-10 крупнейших экономик мира, заключил Эрдоган.

Следует отметить, что оптимистичный тон заявлений президента Турции относительно перспектив экономики страны, расположенной на стыке Европы и Азии, многие эксперты и международные организации не разделяют. Так, согласно отчёту Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному в апреле, ожидается, что экономика Турции сократится на 5%. Прогноз МВФ был основан на предполагаемом сценарии, в соответствии с которым во второй половине года глобальная пандемия пойдёт на спад, а условия карантина будут постепенно облегчаться. Уровень инфляции в Турции в этом году как и в следующем, по оценке МВФ, будет колебаться у отметки 12%, в то время как безработица составит 17,2%, незначительно снизившись до 15,6% в 2021 году.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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