Пандемия не помеха: Эрдоган поставил цель для «образцовой» Турции
Турция как никогда близка к тому, чтобы войти в первую десятку крупнейших экономик мира, заявил накануне, 20 июня, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передало государственное информагентство Anadolu.
По словам Эрдогана, в период пандемии все увидели наглядный пример того, насколько «большой путь был пройден Турцией в развитии демократии и экономики».
Турция как никогда близка к тому, чтобы войти в топ-10 крупнейших экономик мира, заключил Эрдоган.
Следует отметить, что оптимистичный тон заявлений президента Турции относительно перспектив экономики страны, расположенной на стыке Европы и Азии, многие эксперты и международные организации не разделяют. Так, согласно отчёту Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики», опубликованному в апреле, ожидается, что экономика Турции сократится на 5%. Прогноз МВФ был основан на предполагаемом сценарии, в соответствии с которым во второй половине года глобальная пандемия пойдёт на спад, а условия карантина будут постепенно облегчаться. Уровень инфляции в Турции в этом году как и в следующем, по оценке МВФ, будет колебаться у отметки 12%, в то время как безработица составит 17,2%, незначительно снизившись до 15,6% в 2021 году.