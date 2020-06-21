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Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварии

Парень погибшей на Бали 18-летней российской блогерши раскрыл подробности аварииАнастасия ТропицельФото: @nastyatropi

Парень 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель, погибшей на Бали, раскрыл подробности смертельной аварии. Скриншоты из его Instagram опубликованы в Telegram-канале «Крысиное королевство».

По словам молодого человека, девушка ехала по дороге с такой же скоростью, как и другие — около 80-100 километров в час. В какой-то момент начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса — прим. «Ленты.ру») на ровном месте, из-за чего девушка потеряла управление.

Он подчеркнул, что Тропицель не превышала скорость и ехала аккуратно, как и всегда. «То, что случилось, — вероятность 1 к 1 000 000», — заключил он.

Анастасия Тропицель попала в аварию 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. Информацию о гибели блогерши в Instagram подтвердила ее мать.

На аккаунт Тропицель подписан миллион пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. «Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — говорится в сообщении.

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По материалам: lenta.ru

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