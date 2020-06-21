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Песков оценил отношения Москвы и Минска

Песков оценил отношения Москвы и Минска
Россия и Белоруссия, несмотря на ряд разногласий, остаются союзниками и терпеливо обсуждают все проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Белоруссия – это наш ближайший союзник, страна, с которой нас объединяет и членство в интеграционных процессах, в таких, как ЕврАзЭС. Это страна, с которой у нас союзное государство. Это страна, с которой у нас, разумеется, есть проблемы по ряду параметров. Прежде всего, экономические разногласия. Это нормально. Объем и разновекторность наших отношений настолько велики, что это не может проходить без проблем. Поэтому мы терпеливо обсуждаем вместе все проблемы", - сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, в Москве убеждены, что наличие этих проблем никоим образом не будет сказываться на союзническом характере отношений двух стран.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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