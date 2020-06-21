Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность
24 июня состоится встреча американского президента Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой. По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, эта встреча играет на руку обоим главам государств, прежде всего в том, чтобы укрепить свою позицию. Однако цена, которая платит Польша за безопасность, которую обещают США, слишком высока. В интервью порталу Do Rzeczy Скшипчак признал, что в нынешней ситуации поляки и далее прикладывают все возможные усилия для того, чтобы американцы базировались в Польше.
При этом генерал обратил внимание на то, что Польше следует отказаться от предложенной Трампом риторики «передачи» военных из Германии, потому что, забирая у Германии и отдавая Польше, президент США просто-напросто вредит НАТО.
Ни одна страна в Европе не платит американцам таких денег, как Польша, вследствии чего её военная промышленность на этом существенно теряет.
Кроме того, перед осенними президентскими выборами Трамп хочет показать, что Польша выступает надёжным союзником. Но польский военный не исключает такого сценария развития событий, согласно которому Трамп просто-напросто не победит. Тогда ситуация будет весьма шаткой, потому что порождение антагонизмов, инициированное Трампом, будет только набирать силу, резюмирует в беседе c Do Rzeczy польский генерал Вальдемар Скшипчак.