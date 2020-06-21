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Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность

Польский генерал: Мы слишком много платим Америке за безопасность

24 июня состоится встреча американского президента Дональда Трампа с его польским коллегой Анджеем Дудой. По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, эта встреча играет на руку обоим главам государств, прежде всего в том, чтобы укрепить свою позицию. Однако цена, которая платит Польша за безопасность, которую обещают США, слишком высока. В интервью порталу Do Rzeczy Скшипчак признал, что в нынешней ситуации поляки и далее прикладывают все возможные усилия для того, чтобы американцы базировались в Польше.

«Впрочем они уже здесь. Не имеет значения, будет больше или меньше солдат. Это не имеет ни малейшего значения в контексте безопасности. Это демагогия», — заверил он.

При этом генерал обратил внимание на то, что Польше следует отказаться от предложенной Трампом риторики «передачи» военных из Германии, потому что, забирая у Германии и отдавая Польше, президент США просто-напросто вредит НАТО.

На вопрос о том, зачем поляки вообще нужны Трампу, Скшипчак ответил: «Трамп — слабый политик, но при этом он отличный бизнесмен. В контексте встречи с нашим президентом и шагов в плане обороноспособности, он действует в качестве бизнесмена. Тем более, что в целом он хорошо ладит с Путиным, в то время как у нас нет хороших отношений с Россией. Но будучи рядом с Трампом, мы по сути поддерживаем американскую промышленность. Мы никогда не направляли столько средств на американскую промышленность, как это имеет место сейчас».

Ни одна страна в Европе не платит американцам таких денег, как Польша, вследствии чего её военная промышленность на этом существенно теряет.

«Мы не можем быть заложниками политических решений в плане закупок военной техники. Политическое лоббирование иностранной техники — недопустимо. Иностранные лоббисты часто говорят устами польских политиков, а это в свою очередь наносит ущерб польскому налогоплательщику», — говорит Скшипчак.

Кроме того, перед осенними президентскими выборами Трамп хочет показать, что Польша выступает надёжным союзником. Но польский военный не исключает такого сценария развития событий, согласно которому Трамп просто-напросто не победит. Тогда ситуация будет весьма шаткой, потому что порождение антагонизмов, инициированное Трампом, будет только набирать силу, резюмирует в беседе c Do Rzeczy польский генерал Вальдемар Скшипчак.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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